Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков заявил, что Киев не склонен к мирному урегулированию ситуации.

Российская сторона сохраняет открытость к мирным политико-дипломатическим переговорам.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу абсолютно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос украинского урегулирования.