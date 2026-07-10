Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Киев не склонен к мирному урегулированию ситуации.
- Российская сторона сохраняет открытость к мирным политико-дипломатическим переговорам.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу абсолютно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос украинского урегулирования.
Представитель Кремля отметил, что российская сторона, в свою очередь, сохраняет открытость к мирным политико-дипломатическим переговорам.