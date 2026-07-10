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Россия открыта для достижения своих целей путем переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2026
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12:46 10.07.2026 (обновлено: 12:48 10.07.2026)
Россия открыта для достижения своих целей путем переговоров, заявил Песков

Песков: РФ остается открытой для достижения своих целей путем переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия остается открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров.
  • По словам представителя Кремля, мирное урегулирование на данный момент невозможно из-за нежелания Киева.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент Путин сохраняет свою открытость", - сказал он журналистам, комментируя вопрос украинского урегулирования.
Представитель Кремля отметил, что на данный момент мирное урегулирование невозможно из-за нежелания Киева, поэтому Россия продолжает специальную военную операцию.
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