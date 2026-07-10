Россия открыта для достижения своих целей путем переговоров, заявил Песков

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент Путин сохраняет свою открытость", - сказал он журналистам, комментируя вопрос украинского урегулирования.