Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия остается открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров.
- По словам представителя Кремля, мирное урегулирование на данный момент невозможно из-за нежелания Киева.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент Путин сохраняет свою открытость", - сказал он журналистам, комментируя вопрос украинского урегулирования.