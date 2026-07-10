Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.
- Повестку дня совещания определит сам президент.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что повестку дня определит президент.