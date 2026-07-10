Глава МИД ФРГ назвал текущий момент подходящим для переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль считает текущий момент подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине.

Он выступил за перемирие в качестве предварительного условия для начала переговоров.

БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что считает текущий момент самым подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине.

"Сейчас самое время сесть за стол переговоров (по Украине - ред.). Я очень надеюсь, что такая возможность появится. Все хотят достичь соглашения", - заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с главой МИД Словении Тоне Кайзером.

При этом он выступил за перемирие в качестве предварительного условия для начала переговоров по Украине.

"В конечном итоге эта война будет завершена путем переговоров… Мы призываем к переговорам", - сказал Вадефуль.