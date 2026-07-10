Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль считает текущий момент подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине.
- Он выступил за перемирие в качестве предварительного условия для начала переговоров.
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что считает текущий момент самым подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине.
При этом он выступил за перемирие в качестве предварительного условия для начала переговоров по Украине.
"В конечном итоге эта война будет завершена путем переговоров… Мы призываем к переговорам", - сказал Вадефуль.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.