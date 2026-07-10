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Ульянов оценил вероятность возобновления переговоров между Ираном и США - РИА Новости, 10.07.2026
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16:17 10.07.2026
Ульянов оценил вероятность возобновления переговоров между Ираном и США

Ульянов: ни у кого нет понимания, когда могут возобновиться переговоры с Ираном

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, понимания, когда переговоры между Ираном и США могут возобновиться, нет ни у кого.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что нанесло удары по Ирану якобы в ответ на его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Ни у кого нет понимания, когда переговоры между Ираном и США могут возобновиться, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Думаю, что понимания нет ни у кого", - сказал он журналистам после консультаций РФ и МАГАТЭ, отвечая на соответствующий вопрос.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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