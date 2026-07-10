Ульянов оценил вероятность возобновления переговоров между Ираном и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, понимания, когда переговоры между Ираном и США могут возобновиться, нет ни у кого.
- Центральное командование ВС США утверждало, что нанесло удары по Ирану якобы в ответ на его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.
- Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Ни у кого нет понимания, когда переговоры между Ираном и США могут возобновиться, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.