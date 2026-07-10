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Патрушев отреагировал на свое прозвище "кремлевский ястреб номер один" - РИА Новости, 10.07.2026
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22:54 10.07.2026
Патрушев отреагировал на свое прозвище "кремлевский ястреб номер один"

Патрушев, комментируя свое прозвище, заявил, что всегда готов к сотрудничеству

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев, комментируя прозвище "кремлевский ястреб номер один", заявил, что готов к сотрудничеству, но неизменно отстаивает суверенитет и национальные интересы России.
  • Он отметил, что неоднократно встречался в США с представителями американской стороны и всегда находил с ними общий язык.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя прозвище "кремлевский ястреб номер один", заявил, что всегда готов к сотрудничеству, но неизменно отстаивает суверенитет и национальные интересы России.
"Я не знаю, почему я "кремлевский ястреб номер один", я готов с ними (с США - ред.) к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России", - сказал Патрушев в интервью ИС "Вести".
Он отметил, что неоднократно встречался в США с президентами и другими представителями американской стороны и всегда находил с ними общий язык.
"Наверное, это вот корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю, ну а я иначе не могу, я так воспитан", - добавил Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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