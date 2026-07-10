Патрушев отреагировал на свое прозвище "кремлевский ястреб номер один"

Краткий пересказ от РИА ИИ Николай Патрушев, комментируя прозвище "кремлевский ястреб номер один", заявил, что готов к сотрудничеству, но неизменно отстаивает суверенитет и национальные интересы России.

Он отметил, что неоднократно встречался в США с представителями американской стороны и всегда находил с ними общий язык.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя прозвище "кремлевский ястреб номер один", заявил, что всегда готов к сотрудничеству, но неизменно отстаивает суверенитет и национальные интересы России.

"Я не знаю, почему я "кремлевский ястреб номер один", я готов с ними (с США - ред.) к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России", - сказал Патрушев в интервью ИС " Вести ".

Он отметил, что неоднократно встречался в США с президентами и другими представителями американской стороны и всегда находил с ними общий язык.