Патрушев отреагировал на свое прозвище "кремлевский ястреб номер один"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев, комментируя прозвище "кремлевский ястреб номер один", заявил, что готов к сотрудничеству, но неизменно отстаивает суверенитет и национальные интересы России.
- Он отметил, что неоднократно встречался в США с представителями американской стороны и всегда находил с ними общий язык.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя прозвище "кремлевский ястреб номер один", заявил, что всегда готов к сотрудничеству, но неизменно отстаивает суверенитет и национальные интересы России.
Он отметил, что неоднократно встречался в США с президентами и другими представителями американской стороны и всегда находил с ними общий язык.
"Наверное, это вот корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю, ну а я иначе не могу, я так воспитан", - добавил Патрушев.