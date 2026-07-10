Путин предотвратил распад России, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев заявил, что Владимир Путин предотвратил развал России в 1990-х годах.
- По его словам, благодаря Путину Россия стала мощным государством и занимает четвертое место в мире по экономике.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в свое время предотвратил развал РФ, благодаря ему Россия стала мощным государством, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В 1990-х годах была тенденция к развалу России на четыре-пять государств, отметил Патрушев в интервью ИС "Вести".
"Его (Путина - ред.) роль в том, что он предотвратил этот развал и в том, что он сделал так, что мы являемся мощным государством, по экономике - четвертое государство в мире", - добавил Патрушев.
Путину приходилось и приходится руководить государством в условиях сложнейших внешних угроз, как это было в начале 2000-х годов, когда он только стал президентом, и сейчас, отметил Патрушев.
В субботу Герою России Николаю Платоновичу Патрушеву исполняется 75 лет. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев удостоен многих наград, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".