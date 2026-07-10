Патрушев назвал Сталина самым сильным из прошлых руководителей страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Николай Патрушев назвал Иосифа Сталина самым сильным из прошлых руководителей страны.

Он также отметил успехи в руководстве Екатерины Великой, а также вклад Петра I в достижения Российской империи.

По мнению Патрушева, период руководства Ленина был переломным, но сложным для государства, а при Сталине ежегодно рос ВВП Советского Союза.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал Иосифа Сталина самым сильным из прошлых руководителей страны.

По словам Патрушева, ему импонируют успехи в руководстве Екатерины Великой. "При ней наибольший территориальный прирост получало наше государство, очень сильно развивалось наше государство и так далее", - сказал помощник президента.

Патрушев также отметил вклад в достижения Российской империи основателя российского флота Петра I.

Говоря о советском периоде, Патрушев остановился на личностях Владимира Ленина и Иосифа Сталина. По мнению Патрушева, период руководства Ленина – "переломный момент вообще в нашей истории". Каждый может оценивать Ленина по-своему, но государство в тот момент было "сломано", период был сложнейший.

"А Сталин, я считаю, что самый сильный руководитель", - подчеркнул Патрушев.

При Сталине ВВП Советского Союза ежегодно рос, причем с учетом военного периода, добавил Патрушев.

"Ни одна страна в мире такого роста никогда не имела. И мы знаем, что нужно было защититься от тех угроз, которые были, они были реальны, создали ядерное оружие и так далее", - добавил Патрушев.