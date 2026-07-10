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Патрушев назвал Сталина самым сильным из прошлых руководителей страны - РИА Новости, 10.07.2026
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18:52 10.07.2026 (обновлено: 18:53 10.07.2026)

Патрушев назвал Сталина самым сильным из прошлых руководителей страны

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев назвал Иосифа Сталина самым сильным из прошлых руководителей страны.
  • Он также отметил успехи в руководстве Екатерины Великой, а также вклад Петра I в достижения Российской империи.
  • По мнению Патрушева, период руководства Ленина был переломным, но сложным для государства, а при Сталине ежегодно рос ВВП Советского Союза.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал Иосифа Сталина самым сильным из прошлых руководителей страны.
В интервью ИС "Вести" Патрушев рассказал, кого из российских правителей прошлых лет считает самым выдающимся.
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По словам Патрушева, ему импонируют успехи в руководстве Екатерины Великой. "При ней наибольший территориальный прирост получало наше государство, очень сильно развивалось наше государство и так далее", - сказал помощник президента.
Патрушев также отметил вклад в достижения Российской империи основателя российского флота Петра I.
Говоря о советском периоде, Патрушев остановился на личностях Владимира Ленина и Иосифа Сталина. По мнению Патрушева, период руководства Ленина – "переломный момент вообще в нашей истории". Каждый может оценивать Ленина по-своему, но государство в тот момент было "сломано", период был сложнейший.
"А Сталин, я считаю, что самый сильный руководитель", - подчеркнул Патрушев.
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При Сталине ВВП Советского Союза ежегодно рос, причем с учетом военного периода, добавил Патрушев.
"Ни одна страна в мире такого роста никогда не имела. И мы знаем, что нужно было защититься от тех угроз, которые были, они были реальны, создали ядерное оружие и так далее", - добавил Патрушев.
В субботу Герою России Николаю Патрушеву исполняется 75 лет. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев удостоен многих наград, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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