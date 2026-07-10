Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев заявил, что нацизм не ликвидирован и начинает процветать.
- Он также подчеркнул необходимость принятия мер, чтобы не допустить полного расцвета нацизма.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нацизм на сегодняшний день не только не ликвидирован, а начинает ярко процветать, поэтому нужно работать над тем, чтобы он полностью не расцвел, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"До некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован. Но мы сегодня воочию видим, что он не только не ликвидирован, а он ярко начинает процветать. И, конечно, надо сделать все, чтобы он не расцвел в полном цвете. И в этом смысле надо работать", - сказал Патрушев в интервью ИС "Вести".