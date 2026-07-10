Патрушев призвал работать над тем, чтобы "нацизм не расцвел в полном цвете"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нацизм на сегодняшний день не только не ликвидирован, а начинает ярко процветать, поэтому нужно работать над тем, чтобы он полностью не расцвел, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.