Патриарх Кирилл призвал молиться за президента, чтобы сохранить Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о президенте, стране и воинах для сохранения России от врагов и укрепления православной веры.

11 июля в Русской православной церкви встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, и патриарх Кирилл посетит Валаамский монастырь.

Глава РПЦ подчеркнул особую роль Валаамской обители как чуда божественного в истории страны и образа возрожденной России.

ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл – РИА Новости. Нужно молиться о президенте, стране и воинах, чтобы сохранить Россию от внешних и внутренних врагов, и сохранить православную веру, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.

В Русской православной церкви 11 июля встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Традиционно в эти дни Валаамский монастырь посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как ожидается, глава Русской церкви проведет всенощное бдение вечером 10 июля и литургию 11 июля.

"Призываю всех вас, мои дорогие, и в первую очередь братию (Валаамского монастыря - ред.), неустанно молиться и о президенте нашем, православном человеке Владимире Владимировиче Путине, о властях, о воинстве и об отечестве нашем, чтобы Господь сохранил Россию от врагов и внешних, и внутренних, чтобы ничто и никогда более не поколебало нашего стремления сохранить веру православную, строить храмы, монастыри, укреплять благочестие в нашем народе", - сказал патриарх Кирилл.

Он напомнил, что в советское время "дьявольская сила, овладевшая нашей страной, боролась с любыми проявлениями религиозности".

"Мы живем в особое время. Возможно, нам дана передышка... Никто не знает, что нас ждет... В истории всякое бывало. Время, в котором мы живем, - время созидания духовных сил. Мы должны быть не просто религиозной организацией, как иногда говорят люди, далекие от Церкви, мы должны быть Церковью для своего народа, со своим народом, которая несет огромную ответственность перед Богом и перед историей - за все, что может произойти, происходит в нашей стране", - призвал глава русской церкви.

По его словам, Валаамский монастырь является "чудом божественного в истории" страны и образом возрожденной России.

"Верим, что по молитвам, в первую очередь, святых угодников Господь дарует и отечеству нашему, и всем, кто несет ответственность за церковную жизнь, - сил, мудрости и крепости в осуществлении своего служения, направленного на развитие духовной жизни нашего народа, на укрепление сил духовных, которыми не просто славилась наша страна, а благодаря которым наша страна выжила, несмотря на самые страшные исторические перипетии", - заключил патриарх Кирилл.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Точное время основания обители неизвестно. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. В древних летописях Валаамская обитель упоминается с XIV века. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году в результате советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли, до того монахи ушли в Финляндию, где основали Ново-Валаамский монастырь.