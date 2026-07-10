Патриарх Кирилл прибыл на Валаам

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал визит в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.

Глава Русской церкви проведет всенощное бдение вечером 10 июля и литургию 11 июля.

11 июля в Русской православной церкви — день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.

ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал визит в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная встреча патриарха прошла у святых врат обители, после чего он помолился у мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Как ожидается, глава Русской церкви проведет в Спасо-преображенском соборе монастыря всенощное бдение вечером 10 июля и литургию 11 июля.

Русской православной церкви 11 июля – день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Паломники обычно приезжают в обитель заранее, ведь молитвенно прославлять святых начнут уже на вечернем богослужении 10 июля (суточный богослужебный круг в Церкви начинается накануне вечером). Традиционно в эти дни Валаамский монастырь посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Точное время основания обители неизвестно. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. В древних летописях Валаамская обитель упоминается с XIV века. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году в результате советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли, до того монахи ушли в Финляндию, где основали Ново-Валаамский монастырь.