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Патриарх Кирилл прибыл на Валаам - РИА Новости, 10.07.2026
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12:53 10.07.2026 (обновлено: 16:44 10.07.2026)
Патриарх Кирилл прибыл на Валаам

Патриарх Кирилл начал визит в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал визит в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.
  • Глава Русской церкви проведет всенощное бдение вечером 10 июля и литургию 11 июля.
  • 11 июля в Русской православной церкви — день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал визит в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная встреча патриарха прошла у святых врат обители, после чего он помолился у мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских.
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Как ожидается, глава Русской церкви проведет в Спасо-преображенском соборе монастыря всенощное бдение вечером 10 июля и литургию 11 июля.
В Русской православной церкви 11 июля – день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Паломники обычно приезжают в обитель заранее, ведь молитвенно прославлять святых начнут уже на вечернем богослужении 10 июля (суточный богослужебный круг в Церкви начинается накануне вечером). Традиционно в эти дни Валаамский монастырь посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Точное время основания обители неизвестно. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. В древних летописях Валаамская обитель упоминается с XIV века. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году в результате советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли, до того монахи ушли в Финляндию, где основали Ново-Валаамский монастырь.
Возрождение Валаамского монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря – епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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