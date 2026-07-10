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Россиянка взыскала с МВД ущерб за ошибку в загранпаспорте - РИА Новости, 10.07.2026
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09:39 10.07.2026
Россиянка взыскала с МВД ущерб за ошибку в загранпаспорте

Россиянка взыскала с МВД почти 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт гражданина России
Заграничный паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Заграничный паспорт гражданина России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приморский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с МВД почти 300 тысяч рублей в пользу местной жительницы за ошибку в загранпаспорте.
  • Загранпаспорт был аннулирован из-за технической ошибки в машиночитаемой строке, а его владелицу поместили в камеру временного содержания.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая взыскала с МВД в пользу местной жительницы почти 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте, из-за которой документ аннулировали и ее поместили в камеру временного содержания, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
"Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение по гражданскому делу по иску гражданки РФ к МВД России, УМВД России по Приморскому краю, УФК по Приморскому краю,… в рамках которого в пользу истца взысканы с РФ в лице МВД РФ убытки в сумме 234 438 рублей, компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в сумме 6000 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 8033 рублей, на общую сумму 298 471 рубль", - сказала Оленева.
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По ее словам, истцу был выдан заграничный паспорт с некорректными данными - технической ошибкой в машиночитаемой строке. Ее выявили, когда женщина проходила пограничный контроль за рубежом.
"Паспорт женщины был аннулирован, сама она была помещена в камеру временного содержания, а ее несовершеннолетний сын за отдельную плату препровожден в отель. В течение всего дня она пытаясь урегулировать проблему, связывалась по телефону с посольством РФ в Таиланде, миграционным отделом, туристической фирмой для сопровождения ребенка. Спустя продолжительное время истец вместе с сыном за свой счет вернулись в Россию", - отметила собеседница.
В апелляционной жалобе представитель ответчика просил решение изменить, снизив размер компенсации морального вреда, в том числе указав, что полиция изготовила новый паспорт и возместила в полном объеме средства, потраченные на несостоявшейся отдых.
"Проверяя по доводам апелляционной жалобы ответчика обоснованность решения суда в части определения размера компенсации морального вреда, судебная коллегия пришла к выводу о том, что оснований для снижения ее размера не имеется", - добавила Оленева.
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