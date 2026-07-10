Россиянка взыскала с МВД ущерб за ошибку в загранпаспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ Приморский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с МВД почти 300 тысяч рублей в пользу местной жительницы за ошибку в загранпаспорте.

Загранпаспорт был аннулирован из-за технической ошибки в машиночитаемой строке, а его владелицу поместили в камеру временного содержания.

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая взыскала с МВД в пользу местной жительницы почти 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте, из-за которой документ аннулировали и ее поместили в камеру временного содержания, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

"Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение по гражданскому делу по иску гражданки РФ к МВД России, УМВД России по Приморскому краю, УФК по Приморскому краю,… в рамках которого в пользу истца взысканы с РФ в лице МВД РФ убытки в сумме 234 438 рублей, компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в сумме 6000 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 8033 рублей, на общую сумму 298 471 рубль", - сказала Оленева.

По ее словам, истцу был выдан заграничный паспорт с некорректными данными - технической ошибкой в машиночитаемой строке. Ее выявили, когда женщина проходила пограничный контроль за рубежом.

"Паспорт женщины был аннулирован, сама она была помещена в камеру временного содержания, а ее несовершеннолетний сын за отдельную плату препровожден в отель. В течение всего дня она пытаясь урегулировать проблему, связывалась по телефону с посольством РФ в Таиланде, миграционным отделом, туристической фирмой для сопровождения ребенка. Спустя продолжительное время истец вместе с сыном за свой счет вернулись в Россию", - отметила собеседница.

В апелляционной жалобе представитель ответчика просил решение изменить, снизив размер компенсации морального вреда, в том числе указав, что полиция изготовила новый паспорт и возместила в полном объеме средства, потраченные на несостоявшейся отдых.