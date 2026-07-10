Фермер в Сочи впервые вырастил килограммовую папайю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В экспериментальной теплице в Сочи вырастили первую крупную голландскую папайю весом чуть больше одного килограмма.
- Саженцы папайи высадили в сочинской теплице в августе прошлого года, а первый урожай собрали в феврале этого года.
- Фермер Андрей Платонов-младший отметил интерес людей из разных регионов России к покупке папайи.
СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Первую крупную голландскую папайю весом чуть больше одного килограмма вырастили в экспериментальной теплице в Сочи, сообщил РИА Новости глава фермерского хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
По его словам, саженцы папайи высадили в сочинской теплице в августе прошлого года, а первый урожай - плод весом около 500-600 граммов - собрали в феврале этого года.
© РИА НовостиФермер в Сочи вырастил килограммовую папайю
© РИА Новости
Фермер в Сочи вырастил килограммовую папайю
"В экспериментальной теплице КФХ "100 гектар" собрали первый крупный урожай папайи. Это сорт голландский, это классическая папайя, можно так сказать, с оранжевой мякотью и черными семенами внутри. Плод был примерно чуть больше килограмма. Дегустировали прямо в теплице", - сказал Платонов.
Он рассказал, что плод дынного дерева - так еще называют дерево папайи - зрел около шести месяцев, еще несколько плодов должны поспеть в ближайшее время. Всего же за год непрерывного цветения с одного дерева можно собрать до 100 килограммов папайи, отметил Платонов.
© РИА НовостиФермер в Сочи вырастил килограммовую папайю
© РИА Новости
Фермер в Сочи вырастил килограммовую папайю
Согласно данным из открытых источников, плоды папайи, выращенные в тропических странах, могут весить 3-5 килограммов, но на прилавках России чаще встречаются экземпляры весом 500-700 граммов.
В феврале министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал РИА Новости, что в республике начали выращивать папайю и авокадо. Тогда он отмечал, что пока процесс носит экспериментальный частный характер.