Фермер в Сочи впервые вырастил килограммовую папайю

Краткий пересказ от РИА ИИ В экспериментальной теплице в Сочи вырастили первую крупную голландскую папайю весом чуть больше одного килограмма.

Саженцы папайи высадили в сочинской теплице в августе прошлого года, а первый урожай собрали в феврале этого года.

Фермер Андрей Платонов-младший отметил интерес людей из разных регионов России к покупке папайи.

СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Первую крупную голландскую папайю весом чуть больше одного килограмма вырастили в экспериментальной теплице в Сочи, сообщил РИА Новости глава фермерского хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.

По его словам, саженцы папайи высадили в сочинской теплице в августе прошлого года, а первый урожай - плод весом около 500-600 граммов - собрали в феврале этого года.

© РИА Новости Фермер в Сочи вырастил килограммовую папайю © РИА Новости Фермер в Сочи вырастил килограммовую папайю

"В экспериментальной теплице КФХ "100 гектар" собрали первый крупный урожай папайи. Это сорт голландский, это классическая папайя, можно так сказать, с оранжевой мякотью и черными семенами внутри. Плод был примерно чуть больше килограмма. Дегустировали прямо в теплице", - сказал Платонов.

Он рассказал, что плод дынного дерева - так еще называют дерево папайи - зрел около шести месяцев, еще несколько плодов должны поспеть в ближайшее время. Всего же за год непрерывного цветения с одного дерева можно собрать до 100 килограммов папайи, отметил Платонов.

"Люди из разных регионов России готовы покупать папайю у нас, они пишут нам в социальных сетях", - поделился фермер и добавил, что экзотический фрукт уже готовят к отправке жительнице Анапы , которая стала победительницей конкурса на их странице в интернете.

© РИА Новости Фермер в Сочи вырастил килограммовую папайю © РИА Новости Фермер в Сочи вырастил килограммовую папайю

Согласно данным из открытых источников, плоды папайи, выращенные в тропических странах, могут весить 3-5 килограммов, но на прилавках России чаще встречаются экземпляры весом 500-700 граммов.