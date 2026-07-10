Пакистан подтвердил готовность играть роль посредника между Ираном и США

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил готовность Исламабада продолжать играть роль посредника между Ираном и США.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом подтвердил готовность Исламабада продолжать играть роль посредника между Ираном и США.

"Говорил с... Пезешкианом сегодня... Я подтвердил готовность Пакистана продолжать играть роль честного и искреннего посредника для установления длительного мира в регионе", - написал Шариф в соцсети X

Стороны в ходе разговора также подчеркнул необходимость сдержанности и диалога для сохранения недавних достижений в сфере урегулирования.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.