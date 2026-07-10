Финансист дал совет, как сохранить сбережения при падающем рубле

"Оптимальной стратегией остается диверсификация: распределение средств между инструментами с разной степенью риска и разной реакцией на рыночные колебания", — пояснил эксперт.

Эксперт предостерегает от импульсивных покупок валюты или активов на пике ажиотажа — это часто ведет к лишним расходам. Главное — не поддаваться панике, а оценивать риски и действовать по плану, заключил финансист.