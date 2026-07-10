Финансист дал совет, как сохранить сбережения при падающем рубле

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ослабление рубля ведет к росту цен на импортные товары и ускорению инфляции, но паниковать не стоит — есть способы защитить сбережения. О том, как грамотно распорядиться накоплениями в период волатильности, агентству "Прайм" рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
"Оптимальной стратегией остается диверсификация: распределение средств между инструментами с разной степенью риска и разной реакцией на рыночные колебания", — пояснил эксперт.
По словам Астафьева, часть капитала стоит держать на рублевых вкладах или накопительных счетах: в периоды волатильности ставки растут, что помогает компенсировать инфляцию. Для защиты от валютных колебаний можно выделить долю в иностранной валюте, но лучше распределить средства между несколькими валютами. Также в портфель стоит включить облигации (в том числе ОФЗ с привязкой к инфляции) и драгоценные металлы.
Эксперт предостерегает от импульсивных покупок валюты или активов на пике ажиотажа — это часто ведет к лишним расходам. Главное — не поддаваться панике, а оценивать риски и действовать по плану, заключил финансист.