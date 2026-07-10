Обвиняемый в отравлениях в Балашихе попросил прощения

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвиняемый в отравлениях родственников и друзей в Балашихе Артем Миссюра заявил, что вся ответственность за преступления лежит только на нем.

Он признал, что руководствовался корыстными побуждениями и не знал понятий чести и любви к ближним.

Миссюра попросив прощения у потерпевших и у своих родителей, что не оправдал их надежд..

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 10 июл — РИА Новости. Артем Миссюра, обвиняемый в отравлениях родственников и друзей в Балашихе, заявил, что вся тяжесть ответственности лежит только на нем, и попросил прощения у потерпевших и своих родителей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

"Во всем произошедшем нет ни одного виноватого, кроме меня самого. Вся тяжесть ответственности за все скорби, физические и душевные страдания ничем не виновных людей лежит только на моих плечах. Это только мой крест", — сказал подсудимый в последнем слове.

26-летний фигурант признался, что до ареста руководствовался корыстными побуждениями, не знал понятий чести и любви к ближним, а одной из главных целей считал обогащение. "Даже делая кому-то добро, я мог руководствоваться корыстными побуждениями", — отметил Миссюра.

Он подчеркнул, что в ходе следствия не скрывал обстоятельств и способствовал разбору всех эпизодов, сообщил, что ежедневно молится, чтобы облегчилась боль потерпевших. Отдельно подсудимый обратился к родителям, поблагодарив их за все, что они в него вложили, и попросив прощения за то, что не оправдал их надежд.

По версии следствия, 26-летний Миссюра, имевший кредитные обязательства на сумму более трёх миллионов рублей, решил завладеть имуществом родственников. Для этого он разработал план их отравления: осенью 2023 года через интернет приобрёл сильнодействующие ядовитые вещества, после чего с января по июнь 2024 года систематически подмешивал их в еду и напитки своих близких.

Жертвами отравлений стали несколько человек, в том числе бабушка подсудимого и его друг детства. Пострадали также сестра, девушка и ещё двое друзей Миссюры. Всего, по данным следствия, от его действий пострадали девять человек.

Помимо убийства двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений и покушения на убийство, суд признал Миссюру виновным в мошенничестве. Пока его девушка находилась на лечении в больнице после отравления, он воспользовался её телефоном, оформил на её имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей и перевёл деньги на свой счёт.