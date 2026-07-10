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Россия обратится в суд ООН из-за положения русскоязычных в Прибалтике - РИА Новости, 10.07.2026
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04:29 10.07.2026
Россия обратится в суд ООН из-за положения русскоязычных в Прибалтике

МИД: Россия пожалуется в суд ООН на дискриминацию русскоязычных в Прибалтике

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует до конца года обратиться в суд ООН из-за положения русскоязычных в Прибалтике.
  • По словам представителя МИД РФ, российская сторона направляла прибалтийским странам предложения о переговорах по вопросам толкования и применения международных договоров, но содержательной реакции не получила.
  • В ответах прибалтийской стороны говорилось, что претензии России надуманы и являются пропагандой.
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Россия планирует до конца года обратиться в суд ООН из-за положения русскоязычных в Прибалтике, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва обратится в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских.
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"Этим вопросом занимается в рамках министерства иностранных дел посол по особым поручениям Геннадий Владимирович Кузьмин. И он, насколько я знаю, уже давал комментарии в том числе в рамках того же самого Петербургского международного юридического форума и говорил о том, что сроки приблизительные – это до конца нынешнего календарного года. Этому предшествовала, естественно, достаточно длительная переписка с соответствующими государствами по дипломатическим каналам", - сказал Лукьянцев.
Он уточнил, что существуют определенные требования, чтобы соответствовать критериям для направления обращения в Международный суд ООН. В том числе, по его словам, необходимо предложение о проведении переговоров по вопросам толкования и применения соответствующих международных договоров. По словам представителя МИД РФ, российская сторона неоднократно направляла своим прибалтийским странам такие ноты, но какой-либо содержательной реакции с их стороны так и не последовало. Как уточнил собеседник агентства, в ответах прибалтийской стороны говорилось лишь о том, "что все это надумано и что это очередная российская пропаганда".
"И в этой связи сейчас, насколько я знаю, продолжается работа по формулированию конкретных претензий в адрес прибалтийских государств. И, как я уже сказал, о конкретных сроках каких-то сможет сообщить, видимо, мой коллега, когда будет соответствующее решение принято. Но ожидается, что это случится до конца нынешнего года", - заключил Лукьянцев.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее отмечали, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимся там ущемлением прав русскоязычного населения, однако власти стран отказываются прекратить данную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными.
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