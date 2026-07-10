В Омске уничтожат не разорвавшийся после атаки БПЛА снаряд

ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Снаряд, не сработавший во время атаки вражескими БПЛА на Омский НПЗ, уничтожат в пятницу, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

"В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем", - сообщил Виталий Хоценко.