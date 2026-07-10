В Омске уничтожат не разорвавшийся после атаки БПЛА снаряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе северного промышленного узла Омска обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА на Омский НПЗ 6 июля.
- Нерезовидный снаряд будут уничтожать в пятницу, опасности для жителей нет.
ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Снаряд, не сработавший во время атаки вражескими БПЛА на Омский НПЗ, уничтожат в пятницу, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
В понедельник, 6 июля, в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
"В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем", - сообщил Виталий Хоценко.
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