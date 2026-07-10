Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Херсонской области, в результате чего сгорели две машины скорой помощи.
- Один мирный житель погиб и еще двое ранены из-за атаки ВСУ в Херсонской области за сутки.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Херсонской области в четверг, в результате сгорели две машины "скорой", сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Вчера был нанесен удар по станции скорой помощи и сожжены две кареты скорой помощи", - сказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
В четверг Сальдо сообщал, что один мирный житель погиб и еще двое ранены из-за атаки ВСУ в Херсонской области за сутки.