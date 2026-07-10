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ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 10.07.2026
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16:55 10.07.2026
ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Херсонской области

Сальдо рассказал об ударе ВСУ по станции скорой помощи в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Херсонской области, в результате чего сгорели две машины скорой помощи.
  • Один мирный житель погиб и еще двое ранены из-за атаки ВСУ в Херсонской области за сутки.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Херсонской области в четверг, в результате сгорели две машины "скорой", сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Вчера был нанесен удар по станции скорой помощи и сожжены две кареты скорой помощи", - сказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
В четверг Сальдо сообщал, что один мирный житель погиб и еще двое ранены из-за атаки ВСУ в Херсонской области за сутки.
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