В России начнут предупреждать о риске азартных игр

Краткий пересказ от РИА ИИ Организаторы азартных игр с 1 сентября 2026 года будут обязаны размещать предупреждение о рисках на своих сайтах и при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок.

Предупреждение должно быть размещено на главной странице сайта для интерактивных ставок и при входе в букмекерскую контору, тотализатор или пункт приема ставок.

Цель меры — повысить уровень финансовой грамотности населения и предупредить граждан о возможных негативных последствиях азартных игр.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Организаторы азартных игр с 1 сентября 2026 года будут обязаны размещать предупреждение о рисках на своих сайтах, а также при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок, мера направлена на повышение финансовой грамотности населения, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.

"В соответствии с требованиями приказа Минфина России организаторы азартных игр обязаны размещать предупреждение о рисках участия в азартных играх: "Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр", - говорится в сообщении.

Такое предупреждение должно быть размещено на главной странице сайта, используемого для приема интерактивных ставок, а также при входе в букмекерскую контору, тотализатор или пункт приема ставок в месте, доступном для посетителей, подчеркнули в Минфине

Приказ вступает в силу 1 сентября 2026 года. Цель меры - повысить уровень финансовой грамотности населения и предупредить граждан о возможных негативных последствиях азартных игр, включая риск формирования зависимости, отметили в министерстве.

Россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год, сообщал в феврале замминистра финансов РФ Иван Чебесков.