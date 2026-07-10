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В России начнут предупреждать о риске азартных игр - РИА Новости, 10.07.2026
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01:04 10.07.2026
В России начнут предупреждать о риске азартных игр

Организаторы азартных игр с 1 сентября будут обязаны предупреждать о рисках

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКазино "Планета" в Калининграде
Казино Планета в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Казино "Планета" в Калининграде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организаторы азартных игр с 1 сентября 2026 года будут обязаны размещать предупреждение о рисках на своих сайтах и при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок.
  • Предупреждение должно быть размещено на главной странице сайта для интерактивных ставок и при входе в букмекерскую контору, тотализатор или пункт приема ставок.
  • Цель меры — повысить уровень финансовой грамотности населения и предупредить граждан о возможных негативных последствиях азартных игр.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Организаторы азартных игр с 1 сентября 2026 года будут обязаны размещать предупреждение о рисках на своих сайтах, а также при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок, мера направлена на повышение финансовой грамотности населения, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.
"В соответствии с требованиями приказа Минфина России организаторы азартных игр обязаны размещать предупреждение о рисках участия в азартных играх: "Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр", - говорится в сообщении.
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Такое предупреждение должно быть размещено на главной странице сайта, используемого для приема интерактивных ставок, а также при входе в букмекерскую контору, тотализатор или пункт приема ставок в месте, доступном для посетителей, подчеркнули в Минфине.
Приказ вступает в силу 1 сентября 2026 года. Цель меры - повысить уровень финансовой грамотности населения и предупредить граждан о возможных негативных последствиях азартных игр, включая риск формирования зависимости, отметили в министерстве.
Россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год, сообщал в феврале замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией. Помимо размещения букмекерами и тотализаторами предупреждения о рисках и последствиях азартных играх, должен быть предоставлен доступ к информации о возможностях инвестирования денежных средств.
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