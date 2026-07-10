Волонтеров, работающих на Запорожском направлении, снабдили бронежилетами

Краткий пересказ от РИА ИИ Завод «Октава» передал партию бронежилетов скрытого ношения «Оберег-СН» волонтерам, доставляющим помощь российским военнослужащим на Запорожском направлении.

Бронежилет «Оберег-СН» весит 1,7 килограмма и обеспечивает максимальный уровень противоосколочной стойкости С2.

«Оберег-СН» способен останавливать пули патронов 9х18 и 9х19 миллиметров, а также удары холодным оружием.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Завод "Октава" передал партию бронежилетов скрытого ношения "Оберег-СН" волонтерам, доставляющим помощь российским военнослужащим на Запорожском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ростеха".

Тульский завод "Октава ", находящийся под управлением компании "РТ-Капитал" Госкорпорации " Ростех ", передал партию бронежилетов скрытого ношения "Оберег-СН" волонтерам, работающим в зоне проведения специальной военной операции. Амуниция предназначена для участников гуманитарных миссий, доставляющих помощь российским бойцам на запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечает госкорпорация, "Оберег-СН" весит всего 1,7 килограмма, но при этом обеспечивает увеличенную площадь защиты. Он оснащен баллистическими пакетами, которые обеспечивают максимальный, в соответствии с ГОСТ, уровень противоосколочной стойкости – С2.

По словам гендиректора завода "Октава" Павла Павленко, слова которого приводит пресс-служба, бронежилет оптимален для тех, кто не участвует в боевых действиях, но находится на линии боевого соприкосновения, в том числе для волонтеров.

"Оберег-СН" отличается небольшим весом при увеличенной площади защиты, при этом он удобен в использовании, имеет анатомическую форму и хорошую эргономику, не сковывает движений", – сказал Павленко.

Также бронежилет способен останавливать пули патрона 9х18 миллиметров при выстрелах с расстояния в пять метров, пули патрона Парабеллум 9х19 миллиметров, а также удары холодным оружием.