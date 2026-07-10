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Волонтеров, работающих на Запорожском направлении, снабдили бронежилетами - РИА Новости, 10.07.2026
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Волонтеров, работающих на Запорожском направлении, снабдили бронежилетами

Работающие на Запорожском направлении волонтеры получили бронежилеты "Оберег"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБронежилет "Оберег"
Бронежилет Оберег - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бронежилет "Оберег". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завод «Октава» передал партию бронежилетов скрытого ношения «Оберег-СН» волонтерам, доставляющим помощь российским военнослужащим на Запорожском направлении.
  • Бронежилет «Оберег-СН» весит 1,7 килограмма и обеспечивает максимальный уровень противоосколочной стойкости С2.
  • «Оберег-СН» способен останавливать пули патронов 9х18 и 9х19 миллиметров, а также удары холодным оружием.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Завод "Октава" передал партию бронежилетов скрытого ношения "Оберег-СН" волонтерам, доставляющим помощь российским военнослужащим на Запорожском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ростеха".
"Тульский завод "Октава", находящийся под управлением компании "РТ-Капитал" Госкорпорации "Ростех", передал партию бронежилетов скрытого ношения "Оберег-СН" волонтерам, работающим в зоне проведения специальной военной операции. Амуниция предназначена для участников гуманитарных миссий, доставляющих помощь российским бойцам на запорожском направлении", - говорится в сообщении.
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Как отмечает госкорпорация, "Оберег-СН" весит всего 1,7 килограмма, но при этом обеспечивает увеличенную площадь защиты. Он оснащен баллистическими пакетами, которые обеспечивают максимальный, в соответствии с ГОСТ, уровень противоосколочной стойкости – С2.
По словам гендиректора завода "Октава" Павла Павленко, слова которого приводит пресс-служба, бронежилет оптимален для тех, кто не участвует в боевых действиях, но находится на линии боевого соприкосновения, в том числе для волонтеров.
"Оберег-СН" отличается небольшим весом при увеличенной площади защиты, при этом он удобен в использовании, имеет анатомическую форму и хорошую эргономику, не сковывает движений", – сказал Павленко.
Также бронежилет способен останавливать пули патрона 9х18 миллиметров при выстрелах с расстояния в пять метров, пули патрона Парабеллум 9х19 миллиметров, а также удары холодным оружием.
В линейку бронежилетов "Оберег" также входит версия с керамической бронеплитой повышенного класса защиты, саперный "Оберег-ГР", "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.
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