Новак обсудил с Прокопьевым топливный рынок в Республике Алтай

Была отмечена необходимость системной работы по обеспечению устойчивого энергоснабжения населения, социальных объектов и предприятий, в том числе в периоды сезонных пиковых нагрузок, добавляется в сообщении.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.