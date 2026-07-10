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Новак обсудил с Прокопьевым топливный рынок в Республике Алтай - РИА Новости, 10.07.2026
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23:16 10.07.2026
Новак обсудил с Прокопьевым топливный рынок в Республике Алтай

Новак обсудил с Прокопьевым функционирование топливного рынка на Алтае

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с председателем правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым функционирование топливного рынка в регионе.
  • Стороны рассмотрели обеспечение регионального спроса на нефтепродукты, стабильность поставок и работу логистической инфраструктуры.
  • Также было обсуждено текущее состояние электросетевой инфраструктуры региона и меры по повышению надежности энергоснабжения потребителей.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочей встречи обсудил с председателем правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым функционирование топливного рынка в регионе, сообщило правительство России.
"Было рассмотрено функционирование топливного рынка Республики Алтай. Стороны обсудили обеспечение регионального спроса на нефтепродукты, стабильность поставок, работу логистической инфраструктуры, предпринимаемые меры и используемые инструменты, направленные на поддержание сбалансированной ситуации с топливообеспечением региона, включая координацию поставок, формирование необходимых запасов и мониторинг ценовой динамики", - говорится в сообщении кабмина.
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Отмечается, что Новак и Прокопьев также рассмотрели текущее состояние электросетевой инфраструктуры региона, конкретные меры, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей, перспективы модернизации действующих мощностей и развития электросетевого хозяйства.
Была отмечена необходимость системной работы по обеспечению устойчивого энергоснабжения населения, социальных объектов и предприятий, в том числе в периоды сезонных пиковых нагрузок, добавляется в сообщении.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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