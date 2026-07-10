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Новак обсудил с врио главы Тверской области обеспечение региона топливом - РИА Новости, 10.07.2026
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17:24 10.07.2026
Новак обсудил с врио главы Тверской области обеспечение региона топливом

Новак обсудил с Королевым обеспечение Тверской области топливом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым, где обсуждались вопросы топливообеспечения региона и развития особой экономической зоны "Эммаусс".
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым, стороны обсудили обеспечение региона топливом, сообщило правительство РФ.
"Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым. Они обсудили дальнейшее развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс", социально-экономическое развитие региона, газификацию населенных пунктов и предприятий. Особое внимание было уделено вопросу топливообеспечения региона", - говорится в сообщении.
Вице-премьер в ходе рабочей поездки в Тверскую область также принял участие в церемонии пуска газа в дом многодетной семьи в деревне Красная Новь. Газ провели по программе догазификации. Затраты на газификацию семья полностью покрыла за счет мер региональной поддержки.
Всего от жителей Тверской области принято свыше 26 тысяч заявок на догазификацию. Сети уже подведены к границам 22,5 тысяч домов, более 15,6 тысячи домовладений уже пользуются газом, отметил кабмин.
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РоссияТверская областьАлександр НовакВиталий Королев
 
 
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