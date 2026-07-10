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В России вырос спрос на газомоторные автомобили, заявил Новак - РИА Новости, 10.07.2026
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15:51 10.07.2026
В России вырос спрос на газомоторные автомобили, заявил Новак

Новак: в РФ вырос спрос на газомоторные автомобили

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на газомоторные автомобили в России вырос в текущих условиях.
  • В России реализуется программа по использованию газомоторного топлива, строятся газовые заправки и производятся автомобили на газу.
  • Газомоторное топливо — экологически чистый и более дешевый источник энергии по сравнению с нефтепродуктами, и государство создает условия для развития соответствующей инфраструктуры.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спрос на газомоторные автомобили в России вырос в текущих условиях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня в текущих условиях, конечно, спрос вырос. Это мы видим по росту количества заправок на газомоторном топливе, спрос на автомобили на газомоторном топливе. Поэтому, наверное, действительно в текущих условиях актуально", - сказал он, отвечая на вопрос местных жителей в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
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Новак напомнил, что в России уже несколько лет реализуется масштабная программа по использованию газомоторного топлива, строятся газовые заправки за счет субсидий, а также производятся автомобили и автобусы на газу. Количество газовых АЗС за это время значительно увеличилось, сегодня их примерно 500.
"Это очень экологически чистый источник энергии. И он и по цене, и по себестоимости значительно дешевле, чем нефтепродукты. У нас постепенно идут структурные изменения, появляются и электромобили, и развиваются автомобили на газомоторном топливе. Естественно, львиную долю занимают автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас гибридов много появилось", - добавил он.
Новак добавил, что газомоторное топливо - это выбор непосредственно потребителей, у него есть свои преимущества на рынке, и он займет свою нишу. По его словам, государство создает условия для того, чтобы развивалась соответствующая инфраструктура.
"И плюс наши заводы по производству автомобилей, автобусов, они такую технику имеют, они ее продают. Дальше тоже зависит от спроса и от потребления", - заключил Новак.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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ЭкономикаРоссияТверская областьАлександр Новак
 
 
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