Новак объяснил дефицит топлива и очереди на заправках атаками на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ Дефицит топлива на российских заправках возник из-за частичного выхода из строя нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что из-за дефицита топлива некоторые перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы повысить цены.

Правительство принимает меры для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения производства топлива в достаточном объеме.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дефицит топлива на российских заправках возникает из-за частичного выхода из строя нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников, поэтому и наблюдаются очереди или АЗС работают нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают", - заявил вице-премьер, слова которого приводит ИС "Вести"

В материале указывается, что Новак связал возникшую нехватку топлива с частичным выходом из строя НПЗ из-за "прилетов" БПЛА.

"Хотел обратить внимание, что сейчас в условиях дефицита часто возникает такой спекулятивный фактор, когда пытаются некоторые перекупщики использовать эту ситуацию, дополнительно заработать, повысить цены. За этим нужно внимательно следить, в том числе и региональным управлениям ФАС и региональному штабу", - отметил также вице-премьер.

Он добавил, что правительство все делает для того, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить загрузку мощностей и производство в достаточном объеме.