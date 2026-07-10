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Новак объяснил дефицит топлива и очереди на заправках атаками на НПЗ - РИА Новости, 10.07.2026
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14:41 10.07.2026
Новак объяснил дефицит топлива и очереди на заправках атаками на НПЗ

Новак: дефицит топлива на АЗС возникает из-за атак украинских БПЛА на НПЗ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дефицит топлива на российских заправках возник из-за частичного выхода из строя нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников.
  • Вице-премьер России Александр Новак заявил, что из-за дефицита топлива некоторые перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы повысить цены.
  • Правительство принимает меры для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения производства топлива в достаточном объеме.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дефицит топлива на российских заправках возникает из-за частичного выхода из строя нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников, поэтому и наблюдаются очереди или АЗС работают нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают", - заявил вице-премьер, слова которого приводит ИС "Вести".
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В материале указывается, что Новак связал возникшую нехватку топлива с частичным выходом из строя НПЗ из-за "прилетов" БПЛА.
"Хотел обратить внимание, что сейчас в условиях дефицита часто возникает такой спекулятивный фактор, когда пытаются некоторые перекупщики использовать эту ситуацию, дополнительно заработать, повысить цены. За этим нужно внимательно следить, в том числе и региональным управлениям ФАС и региональному штабу", - отметил также вице-премьер.
Он добавил, что правительство все делает для того, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить загрузку мощностей и производство в достаточном объеме.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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