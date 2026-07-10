Нефтяники держат цены на топливо по уровню инфляции, заявил Новак

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вертикально-интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо в России по уровню инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

Он добавил, что мощностей для нефтепереработки в стране достаточно, страна обеспечена ими в полном объеме.