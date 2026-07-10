Нефтяники держат цены на топливо по уровню инфляции, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертикально-интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо в России по уровню инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
- Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации с перебоями в поставках топлива, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а также предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста производства в стране.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вертикально-интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо в России по уровню инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.
"Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции", - цитирует Новака ИС "Вести".
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Он добавил, что мощностей для нефтепереработки в стране достаточно, страна обеспечена ими в полном объеме.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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