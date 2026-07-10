В ФНП рассказали, как нотариусы распознают жертву мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Нотариусы могут распознать жертву мошенников по поведению и непониманию целей оформления доверенности.

Если человек пытается оформить доверенность на распоряжение деньгами, но плохо понимает, кому передает полномочия, это вызывает подозрение.

Нотариусы сообщают о подозрительных случаях в Росфинмониторинг.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нотариусы могут распознать в человеке жертву мошенников по его поведению и непониманию, зачем ему нужно оформить нотариальную доверенность на распоряжение деньгами, рассказала в беседе с РИА Новости президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

"Приходит к нотариусу человек - на разных людей пытается оформить доверенность на распоряжение денежными средствами", - привела пример она.

По ее словам, при личном общении нотариус может определить, что человек, который пришел оформить доверенность с иными лицами, плохо понимает, кому намерен передать полномочия по распоряжению с его деньгами.

"Это вызывает вопрос: это же ваши денежные средства, вы даете право ими распоряжаться. И тут возникает обоснованное подозрение, и мы об этом сообщаем в Росфинмониторинг ", - отметила президент ФНП.

Игнатенко добавила, что бдительность нотариусов помогает выявлять мошеннические схемы.