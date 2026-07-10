Рейтинг@Mail.ru
В ФНП рассказали, как нотариусы распознают жертву мошенников - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 10.07.2026
В ФНП рассказали, как нотариусы распознают жертву мошенников

Нотариусы могут распознать жертву мошенников по поведению и растерянности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска "Нотариус". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нотариусы могут распознать жертву мошенников по поведению и непониманию целей оформления доверенности.
  • Если человек пытается оформить доверенность на распоряжение деньгами, но плохо понимает, кому передает полномочия, это вызывает подозрение.
  • Нотариусы сообщают о подозрительных случаях в Росфинмониторинг.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нотариусы могут распознать в человеке жертву мошенников по его поведению и непониманию, зачем ему нужно оформить нотариальную доверенность на распоряжение деньгами, рассказала в беседе с РИА Новости президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.
"Приходит к нотариусу человек - на разных людей пытается оформить доверенность на распоряжение денежными средствами", - привела пример она.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают россиян в дропперство
Вчера, 02:18
По ее словам, при личном общении нотариус может определить, что человек, который пришел оформить доверенность с иными лицами, плохо понимает, кому намерен передать полномочия по распоряжению с его деньгами.
"Это вызывает вопрос: это же ваши денежные средства, вы даете право ими распоряжаться. И тут возникает обоснованное подозрение, и мы об этом сообщаем в Росфинмониторинг", - отметила президент ФНП.
Игнатенко добавила, что бдительность нотариусов помогает выявлять мошеннические схемы.
Ранее Росфинмониторинг сообщал, что с конца 2023 года активизировал получение от нотариусов информации о подозрительных доверенностях на открытие и использование банковских счетов. Нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о сомнительных сделках и операциях клиентов с весны 2021 года.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоАлександр ИгнатенкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная нотариальная палатамошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала