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Николаев встретился с молодежью, получившей максимальные баллы по экзаменам - РИА Новости, 10.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
09:25 10.07.2026
Николаев встретился с молодежью, получившей максимальные баллы по экзаменам

Николаев встретился с выпускниками, получившими максимальные баллы по экзаменам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на стенде РИА Новости
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на стенде РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с выпускниками, получившими 100 баллов по ЕГЭ, победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников, а также выпускниками профобразовательных организаций, набравшими максимальные баллы на государственной итоговой аттестации.
Участие во встрече приняли и педагоги, подготовившие ребят к экзаменам.
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Обращаясь к участникам мероприятия, глава республики отметил, что в Якутии реализуются инвестиционные и инфраструктурные проекты, развиваются креативные индустрии и создаются рабочие места. Для дальнейшего развития республике необходимы молодые, квалифицированные специалисты. Николаев подчеркнул, что в последние годы в республике растет интерес школьников к естественно-научным дисциплинам, технологическим и инженерным направлениям. Все больше выпускников выбирают математику, физику, химию, биологию и информатику, что отражается и на результатах ЕГЭ.
"Меня это, безусловно, радует. Наши ребята очень верно понимают вызовы времени, и результаты показывают, что мы движемся в абсолютно правильном направлении", – приводит слова Николаева пресс-служба правительства республики.
В этом году 28 выпускников Якутии получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Наивысшие результаты достигнуты по 11 предметам.
Особое внимание глава республики обратил на рост числа стобалльников по математике, физике и химии, тогда как еще несколько лет назад такие результаты были единичными.
"Это свидетельствует о готовности нашей молодежи вносить свой вклад в технологическое лидерство, развитие потенциала не только республики, но и всей страны", – указал Николаев.
Глава республики также отметил символичность высоких результатов по языковым дисциплинам, достигнутых в Год единства народов России и Год культуры в Якутии. В этом году девять выпускников получили 100 баллов по русскому языку, есть стобалльные результаты по якутскому языку, а впервые в истории республики максимальный результат достигнут по эвенкийскому языку.
Николаев также поздравил победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, достойно представивших республику на всероссийском уровне. Отдельное внимание глава региона уделил развитию среднего профессионального образования. Для поддержки студентов и их наставников подписан указ о поощрении 100 лучших выпускников колледжей и педагогов.
В этом году демонстрационный экзамен сдавали 2 550 выпускников профессиональных образовательных организаций, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Максимальные баллы по 12 профессиям получили 19 выпускников.
"Это итог огромного общего труда, любви к выбранной профессии. За этими достижениями стоит огромный труд преподавателей, мастеров производственного обучения и наставников", – уточнил глава республики.
В пресс-службе сообщили, что Якутия по итогам отбора федерального проекта "Профессионалитет" получила семь грантов на создание кластеров среднего профессионального образования по наиболее востребованным направлениям подготовки. Отдельные слова благодарности Николаев адресовал педагогам и наставникам, подчеркнув их вклад в успехи учеников.
"Я благодарю вас за трудолюбие и усердие. Ваши победы вдохновляют и служат примером для всех учащихся нашей республики. Особое спасибо родителям, которые привили детям стремление к знаниям и воспитали их достойными, ответственными гражданами", – сказал глава региона.
В заключение Николаев выразил уверенность, что они смогут реализовать знания и способности, внося вклад в развитие родных республики и страны.
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Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен Николаев
 
 
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