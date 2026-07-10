Николаев встретился с молодежью, получившей максимальные баллы по экзаменам

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с выпускниками, получившими 100 баллов по ЕГЭ, победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников, а также выпускниками профобразовательных организаций, набравшими максимальные баллы на государственной итоговой аттестации.

Участие во встрече приняли и педагоги, подготовившие ребят к экзаменам.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава республики отметил, что в Якутии реализуются инвестиционные и инфраструктурные проекты, развиваются креативные индустрии и создаются рабочие места. Для дальнейшего развития республике необходимы молодые, квалифицированные специалисты. Николаев подчеркнул, что в последние годы в республике растет интерес школьников к естественно-научным дисциплинам, технологическим и инженерным направлениям. Все больше выпускников выбирают математику, физику, химию, биологию и информатику, что отражается и на результатах ЕГЭ.

"Меня это, безусловно, радует. Наши ребята очень верно понимают вызовы времени, и результаты показывают, что мы движемся в абсолютно правильном направлении", – приводит слова Николаева пресс-служба правительства республики.

В этом году 28 выпускников Якутии получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Наивысшие результаты достигнуты по 11 предметам.

Особое внимание глава республики обратил на рост числа стобалльников по математике, физике и химии, тогда как еще несколько лет назад такие результаты были единичными.

"Это свидетельствует о готовности нашей молодежи вносить свой вклад в технологическое лидерство, развитие потенциала не только республики, но и всей страны", – указал Николаев.

Глава республики также отметил символичность высоких результатов по языковым дисциплинам, достигнутых в Год единства народов России и Год культуры в Якутии. В этом году девять выпускников получили 100 баллов по русскому языку, есть стобалльные результаты по якутскому языку, а впервые в истории республики максимальный результат достигнут по эвенкийскому языку.

Николаев также поздравил победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, достойно представивших республику на всероссийском уровне. Отдельное внимание глава региона уделил развитию среднего профессионального образования. Для поддержки студентов и их наставников подписан указ о поощрении 100 лучших выпускников колледжей и педагогов.

В этом году демонстрационный экзамен сдавали 2 550 выпускников профессиональных образовательных организаций, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Максимальные баллы по 12 профессиям получили 19 выпускников.

"Это итог огромного общего труда, любви к выбранной профессии. За этими достижениями стоит огромный труд преподавателей, мастеров производственного обучения и наставников", – уточнил глава республики.

В пресс-службе сообщили, что Якутия по итогам отбора федерального проекта "Профессионалитет" получила семь грантов на создание кластеров среднего профессионального образования по наиболее востребованным направлениям подготовки. Отдельные слова благодарности Николаев адресовал педагогам и наставникам, подчеркнув их вклад в успехи учеников.

"Я благодарю вас за трудолюбие и усердие. Ваши победы вдохновляют и служат примером для всех учащихся нашей республики. Особое спасибо родителям, которые привили детям стремление к знаниям и воспитали их достойными, ответственными гражданами", – сказал глава региона.