Эксперты рассказали, когда цены на нефть вернутся к ста долларам за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты считают, что цены на нефть вернутся к уровню выше 100 долларов за баррель только в случае дальнейшего углубления ближневосточного конфликта.

США достигли рекордного предложения нефти практически в 14 миллионов баррелей в сутки, что сдерживает рост цен.

Менее бурная, чем в марте, реакция нефтяных котировок на события в Персидском заливе объясняется адаптацией участников рынка к риску и заложенной геополитической премии в цену.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цены на нефть в мире вернутся к уровню выше 100 долларов за баррель, только если ближневосточный конфликт углубится дальше, участники рынка уже в целом адаптировались к текущей ситуации, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

"В целом важно понимать, что одной новости о блокировке пролива не достаточно, так как рынок уже смог так или иначе адаптироваться, поэтому для резкого скачка поспособствует больший импульс, чем в феврале-марте 2026 года", - сказал партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов.

"Кроме того, США прилагают все усилия для увеличения предложения нефти, в том числе и в коммерческих интересах, и достигли рекордного предложения в практически 14 миллионов баррелей в сутки, что также дополнительно сдерживает рост цен", - добавил он.

По словам директора по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Марии Беловой, для скачка цен к 100 долларам за баррель необходим выход конфликта за рамки текущего противостояния.

"По оценкам экспертов, речь идет о сценарии полномасштабной наземной операции США в Иране . В этом случае нарушение поставок станет долгосрочным и системным, а не точечным, как сейчас. Это найдет соответствующее отражение в ценах на нефть и приведет их к трехзначным значениям", - добавила Белова.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, прекращение огня с Ираном больше не действует. Также он добавил, что в переговорах с Ираном "больше нет смысла". На этом фоне цена нефти марки Brent впервые с 22 июня превысила 80 долларов за баррель. Однако выше она не ушла.

Белова добавила, что менее бурная, чем в марте, реакция нефтяных котировок на происходящие в Персидском заливе события объясняется несколькими факторами. Участники рынка, прежде всего трейдеры, уже адаптировались к риску, а точнее уже заложили значительную часть геополитической премии в цену.

Хотя после подписания соглашения между США и Ираном в середине июня эта премия начала сходить на нет, фундаментальные противоречия между сторонами остались неразрешенными, и трейдеры понимали хрупкость перемирия, отметила эксперт. Поэтому нынешняя эскалация не стала для рынка "черным лебедем", а скорее подтвердила его пессимистичные ожидания.