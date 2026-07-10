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Эксперты рассказали, когда цены на нефть вернутся к ста долларам за баррель - РИА Новости, 10.07.2026
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18:44 10.07.2026
Эксперты рассказали, когда цены на нефть вернутся к ста долларам за баррель

Жирнов: цены на нефть превысят сто долларов при эскалации конфликта Ирана и США

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты считают, что цены на нефть вернутся к уровню выше 100 долларов за баррель только в случае дальнейшего углубления ближневосточного конфликта.
  • США достигли рекордного предложения нефти практически в 14 миллионов баррелей в сутки, что сдерживает рост цен.
  • Менее бурная, чем в марте, реакция нефтяных котировок на события в Персидском заливе объясняется адаптацией участников рынка к риску и заложенной геополитической премии в цену.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цены на нефть в мире вернутся к уровню выше 100 долларов за баррель, только если ближневосточный конфликт углубится дальше, участники рынка уже в целом адаптировались к текущей ситуации, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"В целом важно понимать, что одной новости о блокировке пролива не достаточно, так как рынок уже смог так или иначе адаптироваться, поэтому для резкого скачка поспособствует больший импульс, чем в феврале-марте 2026 года", - сказал партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов.
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"Кроме того, США прилагают все усилия для увеличения предложения нефти, в том числе и в коммерческих интересах, и достигли рекордного предложения в практически 14 миллионов баррелей в сутки, что также дополнительно сдерживает рост цен", - добавил он.
По словам директора по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Марии Беловой, для скачка цен к 100 долларам за баррель необходим выход конфликта за рамки текущего противостояния.
"По оценкам экспертов, речь идет о сценарии полномасштабной наземной операции США в Иране. В этом случае нарушение поставок станет долгосрочным и системным, а не точечным, как сейчас. Это найдет соответствующее отражение в ценах на нефть и приведет их к трехзначным значениям", - добавила Белова.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, прекращение огня с Ираном больше не действует. Также он добавил, что в переговорах с Ираном "больше нет смысла". На этом фоне цена нефти марки Brent впервые с 22 июня превысила 80 долларов за баррель. Однако выше она не ушла.
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Белова добавила, что менее бурная, чем в марте, реакция нефтяных котировок на происходящие в Персидском заливе события объясняется несколькими факторами. Участники рынка, прежде всего трейдеры, уже адаптировались к риску, а точнее уже заложили значительную часть геополитической премии в цену.
Хотя после подписания соглашения между США и Ираном в середине июня эта премия начала сходить на нет, фундаментальные противоречия между сторонами остались неразрешенными, и трейдеры понимали хрупкость перемирия, отметила эксперт. Поэтому нынешняя эскалация не стала для рынка "черным лебедем", а скорее подтвердила его пессимистичные ожидания.
"Кроме того, важно отметить изменение структуры спроса и предложения. С одной стороны, рынок опасается перебоев с поставками через Ормузский пролив - и эти риск сейчас вновь реализовался. С другой, игроки думают о вероятности затоваривания. Производители с нетерпением ждут урегулирования и при первой возможности будут готовы предложить рынку дополнительные объемы. Эта одновременная боязнь (и дефицита, и избытка), на мой взгляд, и сдерживает чрезмерный рост цен", - добавила Белова.
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