Краткий пересказ от РИА ИИ
- МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в мире и ожидает в 2026 году спада на 1,05 миллиона баррелей в сутки, до 103,463 миллиона баррелей в сутки.
- В текущем году спрос сократится на 1,047 миллиона баррелей в сутки, что на 71 тысячу баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось месяц назад.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) чуть улучшило прогноз по спросу на нефть в мире: теперь ожидает в 2026 году спада на 1,05 миллиона баррелей в сутки, до 103,463 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Согласно приложенной таблице, в текущем году спрос сократится на 1,047 миллиона баррелей в сутки, это на 71 тысячу баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось месяц назад (1,118 миллиона баррелей в сутки).
При этом мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 103,463 миллиона баррелей в сутки против 103,292 миллиона баррелей в прошлом докладе. Сам показатель спроса изменился сильнее, чем темпы его снижения, поскольку МЭА увеличило оценку спроса в 2025 году на 100 тысяч баррелей, до 104,51 миллиона баррелей в сутки.
Агентство улучшило ожидания и на 2027 год - в следующем году прогнозирует рост спроса на нефть на 2,06 миллиона баррелей в сутки, а общий мировой спрос ожидает на уровне 105,469 миллиона баррелей в сутки.