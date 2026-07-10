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МЭА улучшило прогноз по мировой добыче нефти - РИА Новости, 10.07.2026
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11:13 10.07.2026 (обновлено: 11:17 10.07.2026)
МЭА улучшило прогноз по мировой добыче нефти

МЭА улучшило прогноз по мировой добыче нефти в 2026 году до 102,60 млн б/с

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировой добыче нефти в текущем году, ожидая снижение на 3,65 миллиона баррелей в сутки и добычу на уровне 102,60 миллиона баррелей в сутки.
  • МЭА прогнозирует рост нефтедобычи в 2027 году до 110,09 миллиона баррелей в сутки.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировой добыче нефти в текущем году - ждет ее снижения на 3,65 миллиона баррелей в сутки против 3,87 миллиона месяцем ранее, теперь ожидает добычу на уровне 102,60 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе агентства.
Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году составит 102,37 миллиона баррелей в сутки.
В марте агентство прогнозировало рост мировой добычи нефти в этом году по сравнению с 2025 годом.
Также МЭА прогнозирует, что в 2027 году нефтедобыча вырастет на 7,49 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 110,09 миллиона баррелей в сутки.
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