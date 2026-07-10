Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировой добыче нефти в текущем году, ожидая снижение на 3,65 миллиона баррелей в сутки и добычу на уровне 102,60 миллиона баррелей в сутки.
- МЭА прогнозирует рост нефтедобычи в 2027 году до 110,09 миллиона баррелей в сутки.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировой добыче нефти в текущем году - ждет ее снижения на 3,65 миллиона баррелей в сутки против 3,87 миллиона месяцем ранее, теперь ожидает добычу на уровне 102,60 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе агентства.
Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году составит 102,37 миллиона баррелей в сутки.
В марте агентство прогнозировало рост мировой добычи нефти в этом году по сравнению с 2025 годом.
Также МЭА прогнозирует, что в 2027 году нефтедобыча вырастет на 7,49 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 110,09 миллиона баррелей в сутки.