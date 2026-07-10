Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский дипломат Иан Прауд заявил, что продолжение военной поддержки Владимира Зеленского со стороны стран НАТО станет предательством украинского народа и населения Европы.
- Прауд отметил, что Путин не собирается отступать перед лицом угрозы расширения НАТО и лидеры альянса, продолжая помогать Зеленскому, ведут дело ко всеобщей войне.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Продолжение военной поддержки Владимира Зеленского со стороны стран НАТО станет предательством всего украинского народа и даже населения Европы, заявил британский дипломат Иан Прауд в социальной сети X.
«
"Путин предпочел бы мир. <…> Но он не собирается отступать перед лицом угрозы расширения НАТО. Это всегда было ясно. Он говорит об этом уже более двух десятилетий. Никто не слушает. Проснитесь уже! Если лидеры НАТО хотят продолжать помогать Зеленскому воевать до последнего украинца, это будет позорным предательством украинского народа и народов Европы, которые сталкиваются с растущей угрозой всеобщей войны и всеми вытекающими из этого бедствиями", — отметил он.
Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно это стало одной из причин начала специальной военной операции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.