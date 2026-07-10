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"Путин предпочел бы мир. <…> Но он не собирается отступать перед лицом угрозы расширения НАТО. Это всегда было ясно. Он говорит об этом уже более двух десятилетий. Никто не слушает. Проснитесь уже! Если лидеры НАТО хотят продолжать помогать Зеленскому воевать до последнего украинца, это будет позорным предательством украинского народа и народов Европы, которые сталкиваются с растущей угрозой всеобщей войны и всеми вытекающими из этого бедствиями", — отметил он.