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"Проснитесь уже!": дипломат пришел в ужас от решения НАТО по Зеленскому - РИА Новости, 10.07.2026
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05:03 10.07.2026 (обновлено: 15:52 10.07.2026)
"Проснитесь уже!": дипломат пришел в ужас от решения НАТО по Зеленскому

Дипломат Прауд: поддержка Западом Зеленского станет предательством украинцев

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский дипломат Иан Прауд заявил, что продолжение военной поддержки Владимира Зеленского со стороны стран НАТО станет предательством украинского народа и населения Европы.
  • Прауд отметил, что Путин не собирается отступать перед лицом угрозы расширения НАТО и лидеры альянса, продолжая помогать Зеленскому, ведут дело ко всеобщей войне.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Продолжение военной поддержки Владимира Зеленского со стороны стран НАТО станет предательством всего украинского народа и даже населения Европы, заявил британский дипломат Иан Прауд в социальной сети X.
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"Путин предпочел бы мир. <…> Но он не собирается отступать перед лицом угрозы расширения НАТО. Это всегда было ясно. Он говорит об этом уже более двух десятилетий. Никто не слушает. Проснитесь уже! Если лидеры НАТО хотят продолжать помогать Зеленскому воевать до последнего украинца, это будет позорным предательством украинского народа и народов Европы, которые сталкиваются с растущей угрозой всеобщей войны и всеми вытекающими из этого бедствиями", — отметил он.

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