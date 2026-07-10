Саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Зеленского, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Владимира Зеленского.
- Зеленского не позвали на пленарное заседание саммита, он лишь кратко выступил на «форуме оборонных индустрий» альянса, где вновь озвучил свои просьбы о поставках систем ПРО и ПВО.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре принес Владимиру Зеленскому унижение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Состоявший 7-8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для В. Зеленского", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства .
Дипломат указала, что Зеленского даже не позвали на пленарное заседание, позволив только кратко выступить на "форуме оборонных индустрий" альянса, где тот не сказал ничего нового.
"Вновь озвучил свой традиционный набор "хотелок", выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические "компетенции" ВСУ. Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало", — заключила представитель министерства.