Рейтинг@Mail.ru
В Нарьян-Маре нашли тело подростка, которого искали шесть дней - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 10.07.2026
В Нарьян-Маре нашли тело подростка, которого искали шесть дней

Гехт: в Нарьян-Маре нашли тело подростка, которого искали 6 дней

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело подростка 2010 года рождения, которого с 5 июля разыскивали в Ненецком автономном округе, обнаружено.
  • Поисками пропавшего занимались волонтеры, спасатели и правоохранительные органы.
  • Причины трагедии будут выяснять правоохранительные органы.
МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Тело подростка 2010 года рождения, которого с 5 июля разыскивали правоохранители и волонтеры в Ненецком автономном округе, обнаружено, причины трагедии выяснит следствие, сообщила губернатор НАО Ирина Гехт.
«
"Шесть дней все мы жили одной надеждой – что пропавший Андрей жив. Наши волонтеры и спасатели, неравнодушные жители, правоохранительные органы объединили усилия в его поисках. Прочесывали местность, печатали и расклеивали листовки, поддерживали его семью. Чужих детей не бывает. К сожалению, сегодня тело Андрея обнаружено", - написала Гехт в канале на платформе "Макс".
По ее словам, причины трагедии будут выяснять правоохранительные органы. Гехт выразила соболезнования семье погибшего и поблагодарила всех, кто присоединился к поискам.
Подросток ушел из дома около двух часов ночи 5 июля в Нарьян-Маре. Его искали правоохранители и множество волонтеров.
Следователи осматривают тела погибших девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Туве нашли тела двух пропавших девочек
9 июля, 09:33
 
ПроисшествияНенецкий автономный округНарьян-МарИрина ГехтРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала