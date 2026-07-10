В Нарьян-Маре нашли тело подростка, которого искали шесть дней

МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Тело подростка 2010 года рождения, которого с 5 июля разыскивали правоохранители и волонтеры в Ненецком автономном округе, обнаружено, причины трагедии выяснит следствие, сообщила губернатор НАО Ирина Гехт.