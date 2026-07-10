В Нарьян-Маре нашли тело подростка, которого искали шесть дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело подростка 2010 года рождения, которого с 5 июля разыскивали в Ненецком автономном округе, обнаружено.
- Поисками пропавшего занимались волонтеры, спасатели и правоохранительные органы.
- Причины трагедии будут выяснять правоохранительные органы.
МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Тело подростка 2010 года рождения, которого с 5 июля разыскивали правоохранители и волонтеры в Ненецком автономном округе, обнаружено, причины трагедии выяснит следствие, сообщила губернатор НАО Ирина Гехт.
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"Шесть дней все мы жили одной надеждой – что пропавший Андрей жив. Наши волонтеры и спасатели, неравнодушные жители, правоохранительные органы объединили усилия в его поисках. Прочесывали местность, печатали и расклеивали листовки, поддерживали его семью. Чужих детей не бывает. К сожалению, сегодня тело Андрея обнаружено", - написала Гехт в канале на платформе "Макс".
По ее словам, причины трагедии будут выяснять правоохранительные органы. Гехт выразила соболезнования семье погибшего и поблагодарила всех, кто присоединился к поискам.
Подросток ушел из дома около двух часов ночи 5 июля в Нарьян-Маре. Его искали правоохранители и множество волонтеров.
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