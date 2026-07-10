Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 10.07.2026
В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение

Гусев предложил ввести право на совместное налогообложение доходов супругов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести право супругов на совместное налогообложение доходов физических лиц.
  • Доходы супругов, согласно инициативе, суммируются и делятся пополам, после чего к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения.
  • Совместная налоговая декларация будет подаваться только по желанию супругов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести право супругов на совместное налогообложение доходов физических лиц.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Законопроект предусматривает, что супруги, состоящие в зарегистрированном браке, смогут добровольно подавать совместную налоговую декларацию по НДФЛ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Госдуме предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров
11 декабря 2025, 05:10
"Законопроектом предлагается ввести механизм, при котором доходы супругов суммируются и делятся пополам, после чего к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Суть механизма заключается в том, что доходы супругов, облагаемые по основной ставке НДФЛ, после применения положенных вычетов суммируются, делятся пополам, и уже к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения.
Проект предусматривает, что совместная декларация будет подаваться только по желанию супругов. При этом, согласно инициативе, механизм не будет применяться к доходам, облагаемым по иным налоговым ставкам, доходам из зарубежных источников, а также в случаях, если один из супругов не является налоговым резидентом РФ.
Для случаев, когда брак был зарегистрирован или расторгнут в течение налогового периода, предлагается применять понижающий коэффициент - пропорционально количеству полных месяцев нахождения в браке.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В России предложили ввести систему семейного налогообложения
9 апреля, 02:07
"Мы предлагаем справедливый семейный подход: если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Это не обязанность, а добровольная возможность. Каждая семья сможет сама выбрать, выгоден ей такой порядок или нет", - сказал Гусев РИА Новости.
По его мнению, налоговая система должна учитывать семейную реальность, ведь семья - это не просто два человека рядом, это общая ответственность.
Купюра номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ
5 июля, 02:18
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала