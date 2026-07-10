В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести право супругов на совместное налогообложение доходов физических лиц.
- Доходы супругов, согласно инициативе, суммируются и делятся пополам, после чего к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения.
- Совместная налоговая декларация будет подаваться только по желанию супругов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести право супругов на совместное налогообложение доходов физических лиц.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Законопроект предусматривает, что супруги, состоящие в зарегистрированном браке, смогут добровольно подавать совместную налоговую декларацию по НДФЛ.
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"Законопроектом предлагается ввести механизм, при котором доходы супругов суммируются и делятся пополам, после чего к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Суть механизма заключается в том, что доходы супругов, облагаемые по основной ставке НДФЛ, после применения положенных вычетов суммируются, делятся пополам, и уже к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения.
Проект предусматривает, что совместная декларация будет подаваться только по желанию супругов. При этом, согласно инициативе, механизм не будет применяться к доходам, облагаемым по иным налоговым ставкам, доходам из зарубежных источников, а также в случаях, если один из супругов не является налоговым резидентом РФ.
Для случаев, когда брак был зарегистрирован или расторгнут в течение налогового периода, предлагается применять понижающий коэффициент - пропорционально количеству полных месяцев нахождения в браке.
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"Мы предлагаем справедливый семейный подход: если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Это не обязанность, а добровольная возможность. Каждая семья сможет сама выбрать, выгоден ей такой порядок или нет", - сказал Гусев РИА Новости.
По его мнению, налоговая система должна учитывать семейную реальность, ведь семья - это не просто два человека рядом, это общая ответственность.