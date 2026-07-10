В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести право супругов на совместное налогообложение доходов физических лиц.

Доходы супругов, согласно инициативе, суммируются и делятся пополам, после чего к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения.

Совместная налоговая декларация будет подаваться только по желанию супругов.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести право супругов на совместное налогообложение доходов физических лиц.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Законопроект предусматривает, что супруги, состоящие в зарегистрированном браке, смогут добровольно подавать совместную налоговую декларацию по НДФЛ.

"Законопроектом предлагается ввести механизм, при котором доходы супругов суммируются и делятся пополам, после чего к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Суть механизма заключается в том, что доходы супругов, облагаемые по основной ставке НДФЛ, после применения положенных вычетов суммируются, делятся пополам, и уже к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения.

Проект предусматривает, что совместная декларация будет подаваться только по желанию супругов. При этом, согласно инициативе, механизм не будет применяться к доходам, облагаемым по иным налоговым ставкам, доходам из зарубежных источников, а также в случаях, если один из супругов не является налоговым резидентом РФ.

Для случаев, когда брак был зарегистрирован или расторгнут в течение налогового периода, предлагается применять понижающий коэффициент - пропорционально количеству полных месяцев нахождения в браке.

"Мы предлагаем справедливый семейный подход: если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Это не обязанность, а добровольная возможность. Каждая семья сможет сама выбрать, выгоден ей такой порядок или нет", - сказал Гусев РИА Новости.