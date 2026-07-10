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СК завершил расследование дела блогера Наки* - РИА Новости, 10.07.2026
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09:16 10.07.2026 (обновлено: 09:26 10.07.2026)
СК завершил расследование дела блогера Наки*

СК завершил расследование дела блогера Наки о призывах к действиям против РФ

Блогер Майкл Наки*
Блогер Майкл Наки* - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Блогер Майкл Наки*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские следователи завершили расследование уголовного дела блогера-иноагента Майкла Наки*.
  • Он заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела блогера-иноагента Майкла Наки*, обвиняемого в призывах к деятельности против безопасности РФ, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки*. Он (заочно - ред.) обвиняется в... "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сказали в главке.

В марте в столичном главке СК РФ сообщили, что против Наки* завели уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России. По версии следствия, он разместил видео на своем канале, содержащее такие призывы.
В главке добавили, что блогер заочно арестован и объявлен в розыск.
Ранее он был осужден на 11 лет за распространение фейков о ВС РФ.
Минюст России внес блогера в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.
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