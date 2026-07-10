СК завершил расследование дела блогера Наки*

Краткий пересказ от РИА ИИ Московские следователи завершили расследование уголовного дела блогера-иноагента Майкла Наки*.

Он заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела блогера-иноагента Майкла Наки*, обвиняемого в призывах к деятельности против безопасности РФ, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице.

« "Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки*. Он (заочно - ред.) обвиняется в... "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сказали в главке.

В марте в столичном главке СК РФ сообщили, что против Наки* завели уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России. По версии следствия, он разместил видео на своем канале, содержащее такие призывы.

В главке добавили, что блогер заочно арестован и объявлен в розыск.

Ранее он был осужден на 11 лет за распространение фейков о ВС РФ.

Минюст России внес блогера в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.