Политика Бориса Надеждина* внесли в реестр иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Бориса Надеждина* включили в реестр иностранных агентов.

В реестр также внесены Екатерина Воропай*, Тимофей Рогожин* и проект "Штаб кандидатов"*.

Из реестра исключено общество "Город без преград".

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политического деятеля Бориса Надеждина*, сообщается на Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политического деятеля Бориса Надеждина*, сообщается на сайте ведомства.

"Десятого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Б. Надеждин *", - говорится в перечне.

Также в реестр внесены Екатерина Воропай*, Тимофей Рогожин* и проект "Штаб кандидатов"*.

Отмечается, что Надеждин* принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных в РФ организаций. Также, по данным ведомства, он распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ. Кроме того, Надеждин* призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

По данным Минюста, Воропай* и Рогожин* также распространяли фейки о решениях властей РФ, выступали против СВО, распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций. Кроме того, Воропай* взаимодействует с иноагентами. Оба они проживают за пределами РФ.

Проект "Штаб кандидатов"* распространял фейки о решениях российских властей и их политике, а также об избирательной системе РФ. Он активно взаимодействует с иноагентом, а основатель проекта живет за границей, указал Минюст.

Вместе с тем в связи с ликвидацией из реестра исключено общество "Город без преград".