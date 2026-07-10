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Политика Бориса Надеждина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 10.07.2026
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17:32 10.07.2026 (обновлено: 18:30 10.07.2026)
Политика Бориса Надеждина* внесли в реестр иноагентов

Минюст признал политика Надеждина иноагентом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБорис Надеждин*
Борис Надеждин* - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Борис Надеждин*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бориса Надеждина* включили в реестр иностранных агентов.
  • В реестр также внесены Екатерина Воропай*, Тимофей Рогожин* и проект "Штаб кандидатов"*.
  • Из реестра исключено общество "Город без преград".
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политического деятеля Бориса Надеждина*, сообщается на сайте ведомства.
"Десятого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Б. Надеждин*", - говорится в перечне.
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Также в реестр внесены Екатерина Воропай*, Тимофей Рогожин* и проект "Штаб кандидатов"*.
Отмечается, что Надеждин* принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных в РФ организаций. Также, по данным ведомства, он распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ. Кроме того, Надеждин* призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
По данным Минюста, Воропай* и Рогожин* также распространяли фейки о решениях властей РФ, выступали против СВО, распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций. Кроме того, Воропай* взаимодействует с иноагентами. Оба они проживают за пределами РФ.
Проект "Штаб кандидатов"* распространял фейки о решениях российских властей и их политике, а также об избирательной системе РФ. Он активно взаимодействует с иноагентом, а основатель проекта живет за границей, указал Минюст.
Вместе с тем в связи с ликвидацией из реестра исключено общество "Город без преград".
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РоссияБорис НадеждинМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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