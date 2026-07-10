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В Волгоградской области в ДТП погибли два человека, четверо пострадали - РИА Новости, 10.07.2026
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11:47 10.07.2026
В Волгоградской области в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

МВД: в Волгоградской области в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Быковском районе Волгоградской области в ДТП погибли два человека, еще четверо, включая подростка, пострадали.
  • По предварительным данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «ВАЗ 211440» при обгоне выехал на встречную полосу и зацепил грузовую «Газель».
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Два человека погибли, четверо, включая подростка, пострадали в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили в ГУМВД РФ по региону.
По предварительным данным полиции, 9 июля на 628-м километре трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград водитель на "ВАЗ 211440" при обгоне выехал на полосу встречного движения и зацепил грузовую "Газель", которая двигалась в попутном направлении. От удара легковушка съехала на обочину и опрокинулась.
"В результате ДТП два пассажира автомашины "ВАЗ" от полученных травм скончались, оба водителя и еще два пассажира легкового автомобиля, включая 17-летнего подростка, доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияВолгоградская областьСамараМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Пугачев
 
 
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