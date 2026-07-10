В Волгоградской области в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Быковском районе Волгоградской области в ДТП погибли два человека, еще четверо, включая подростка, пострадали.
- По предварительным данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «ВАЗ 211440» при обгоне выехал на встречную полосу и зацепил грузовую «Газель».
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Два человека погибли, четверо, включая подростка, пострадали в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили в ГУМВД РФ по региону.
По предварительным данным полиции, 9 июля на 628-м километре трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград водитель на "ВАЗ 211440" при обгоне выехал на полосу встречного движения и зацепил грузовую "Газель", которая двигалась в попутном направлении. От удара легковушка съехала на обочину и опрокинулась.
"В результате ДТП два пассажира автомашины "ВАЗ" от полученных травм скончались, оба водителя и еще два пассажира легкового автомобиля, включая 17-летнего подростка, доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".