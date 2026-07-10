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В АТОР назвали самое популярное у россиян направление выездного туризма - РИА Новости, 10.07.2026
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14:24 10.07.2026
В АТОР назвали самое популярное у россиян направление выездного туризма

Мурадян: россияне предпочитают Турцию из всех зарубежных летних направлений

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкая Анталья
Турецкая Анталья - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Турецкая Анталья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы этим летом чаще всего выбирают Турцию, Египет и ОАЭ.
  • Лидером по росту спроса среди туристов являются ОАЭ, а Вьетнам также демонстрирует значительный рост благодаря высокому сезону на курортах.
  • Средняя стоимость отдыха в Турции и Египте начинается от 110–120 тысяч рублей на двоих за 7–9 дней, в то время как на Мальдивах цены начинаются от 250–300 тысяч рублей.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские туристы этим летом чаще всего предпочитают Турцию, Египет и ОАЭ из всех направлений выездного туризма, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Лидером рынка выездного туризма по-прежнему остается Турция. Также сохраняется высокий спрос на Египет и высокий спрос сохраняется на Арабские Эмираты, Китай, Вьетнам и Таиланд", - перечислил Мурадян.
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По его словам, лидером по росту спроса среди туристов в настоящее время являются ОАЭ. "За последние три недели после снятия ограничений на продажу туров по этому направлению спрос вырос в несколько раз", - отметил он.
Еще одним хедлайнером роста стал Вьетнам в силу высокого сезона на курортах Нячанг, Камрань и Дананг. "Этот год однозначно поставит новый рекорд по российскому турпотоку в эту страну", - уверен Мурадян.
Он привел и среднюю стоимость путешествий. Так, стоимость отдыха в Турции и Египте, по данным АТОР, начинается от 110-120 тысяч рублей на двоих за 7-9 дней, на Хайнане в Китае - от 140-150 тысяч, в Таиланде и Вьетнаме в среднем 150-160 тысяч рублей, а на Мальдивах - от 250-300 тысяч.
"Здесь многое зависит от дальности направления. Для таких стран, как Турция, Египет и ОАЭ, средняя продолжительность - 7-9 дней, для дальнемагистральных направлений - Юго-Восточная Азия, острова Индийского океана, - 10-12 дней. Для экскурсионных туров - до 7 дней", - пояснил Мурадян.
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ТурцияЕгипетОАЭАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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