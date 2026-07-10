В АТОР назвали самое популярное у россиян направление выездного туризма

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы этим летом чаще всего выбирают Турцию, Египет и ОАЭ.

Лидером по росту спроса среди туристов являются ОАЭ, а Вьетнам также демонстрирует значительный рост благодаря высокому сезону на курортах.

Средняя стоимость отдыха в Турции и Египте начинается от 110–120 тысяч рублей на двоих за 7–9 дней, в то время как на Мальдивах цены начинаются от 250–300 тысяч рублей.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские туристы этим летом чаще всего предпочитают Турцию, Египет и ОАЭ из всех направлений выездного туризма, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Лидером рынка выездного туризма по-прежнему остается Турция . Также сохраняется высокий спрос на Египет и высокий спрос сохраняется на Арабские Эмираты, Китай, Вьетнам и Таиланд", - перечислил Мурадян.

По его словам, лидером по росту спроса среди туристов в настоящее время являются ОАЭ. "За последние три недели после снятия ограничений на продажу туров по этому направлению спрос вырос в несколько раз", - отметил он.

Еще одним хедлайнером роста стал Вьетнам в силу высокого сезона на курортах Нячанг, Камрань и Дананг. "Этот год однозначно поставит новый рекорд по российскому турпотоку в эту страну", - уверен Мурадян.

Он привел и среднюю стоимость путешествий. Так, стоимость отдыха в Турции и Египте, по данным АТОР, начинается от 110-120 тысяч рублей на двоих за 7-9 дней, на Хайнане в Китае - от 140-150 тысяч, в Таиланде и Вьетнаме в среднем 150-160 тысяч рублей, а на Мальдивах - от 250-300 тысяч.