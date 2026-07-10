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В Москве в Гагаринском тоннеле столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 10.07.2026
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21:35 10.07.2026
В Москве в Гагаринском тоннеле столкнулись пять автомобилей

На внутренней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись пять машин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись пять автомобилей.
  • Из-за аварии движение в районе ДТП затруднено на 2,3 километра и осуществляется по двум полосам из четырех.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне ТТК (в Гагаринском тоннеле) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Из-за аварии движение в районе ДТП затруднено на 2,3 километра и осуществляется по двум полосам из четырех.
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