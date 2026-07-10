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В Москве произошло задымление на крыше трамвая - РИА Новости, 10.07.2026
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20:06 10.07.2026
В Москве произошло задымление на крыше трамвая

В Москве произошло задымление на крыше трамвая, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТрамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т1, произошло задымление.
  • Пострадавших нет, водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров.
  • Из-за происшествия временно задерживались трамваи маршрутов Т1, 4, 7 и 43, их маршруты были изменены, но движение на Русаковской улице восстановлено.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Задымление произошло на крыше трамвая на Русаковской улице в Москве, пострадавших нет, предварительно, задымление произошло из-за элементов проводки, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Ранее, около 18.40, произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т1. Пострадавших нет - водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. На месте работают городские службы. Подробности произошедшего будут установлены специальной комиссией совместно с компанией-производителем, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
Из-за происшествия на Русаковской улице в районе остановки "Метро "Сокольники" временно задерживаются трамваи маршрутов Т1, 4, 7 и 43, их маршруты изменены.
"Предварительно задымление произошло из-за элементов проводки. Пострадавших нет. Ситуация будет тщательно проработана с производителем, обслуживающим вагон по контракту жизненного цикла. Трамвайный вагон убран, движение на Русаковской улице восстановлено", - добавили в дептрансе.
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