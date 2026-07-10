В Москве произошло задымление на крыше трамвая

Краткий пересказ от РИА ИИ На крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т1, произошло задымление.

Пострадавших нет, водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров.

Из-за происшествия временно задерживались трамваи маршрутов Т1, 4, 7 и 43, их маршруты были изменены, но движение на Русаковской улице восстановлено.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Задымление произошло на крыше трамвая на Русаковской улице в Москве, пострадавших нет, предварительно, задымление произошло из-за элементов проводки, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Ранее, около 18.40, произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т1. Пострадавших нет - водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. На месте работают городские службы. Подробности произошедшего будут установлены специальной комиссией совместно с компанией-производителем, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе " Макс ".

Из-за происшествия на Русаковской улице в районе остановки "Метро "Сокольники" временно задерживаются трамваи маршрутов Т1, 4, 7 и 43, их маршруты изменены.