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В Москве заочно приговорили создателя вооруженного формирования наемников - РИА Новости, 10.07.2026
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16:40 10.07.2026
В Москве заочно приговорили создателя вооруженного формирования наемников

В Москве заочно приговорили создателя вооруженного формирования наемников ВСУ

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создатель вооруженного формирования наемников ВСУ Гоча Хорава заочно приговорен судом в Москве к 29 годам лишения свободы.
  • Хорава признан виновным в участии в роли наемника в вооруженном конфликте, вербовке других наемников, незаконном пересечении границы РФ, контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном обороте оружия и теракте.
  • Хорава объявлен в розыск и заочно арестован.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил к 29 годам лишения свободы создателя вооруженного формирования наемников ВСУ Гочу Хораву, участвовавшего в боевых действиях против российских военных и создавшего собственное вооруженное формирование, в которое он вербовал других наемников, сообщает прокуратура столицы.
Установлено, что в 2015-2016 годах, а также 2021-2022 годах Хорава, будучи наемником "Грузинского национального легиона*", за деньги воевал против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. Затем он создал вооруженное формирование и в его составе с мая 2022 года за деньги принимает участие в боевых действиях на стороне Украины, а также вербует в его ряды других наемников.
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Как рассказали в надзорном органе, с августа 2024 года по январь 2025 года Хорава с огнестрельным оружием принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ в Курской области и запугивал мирных жителей региона.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы 45-летний наемник из Грузии Гоча Хорава заочно приговорен к 29 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в участии в роли наемника в вооруженном конфликте, вербовке других наемников, незаконном пересечении границы РФ, контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном обороте оружия и теракте. Хорава объявлен в розыск и заочно арестован.
Как сообщали РИА Новости в силовых структурах, Хорава организовал поставки наркотиков в украинские подразделения и батальон "Тбилиси".
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