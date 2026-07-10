В Москве заочно приговорили создателя вооруженного формирования наемников

Краткий пересказ от РИА ИИ Создатель вооруженного формирования наемников ВСУ Гоча Хорава заочно приговорен судом в Москве к 29 годам лишения свободы.

Хорава признан виновным в участии в роли наемника в вооруженном конфликте, вербовке других наемников, незаконном пересечении границы РФ, контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном обороте оружия и теракте.

Хорава объявлен в розыск и заочно арестован.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил к 29 годам лишения свободы создателя вооруженного формирования наемников ВСУ Гочу Хораву, участвовавшего в боевых действиях против российских военных и создавшего собственное вооруженное формирование, в которое он вербовал других наемников, сообщает Суд в Москве заочно приговорил к 29 годам лишения свободы создателя вооруженного формирования наемников ВСУ Гочу Хораву, участвовавшего в боевых действиях против российских военных и создавшего собственное вооруженное формирование, в которое он вербовал других наемников, сообщает прокуратура столицы

Установлено, что в 2015-2016 годах, а также 2021-2022 годах Хорава, будучи наемником "Грузинского национального легиона*", за деньги воевал против представителей силовых структур ДНР ЛНР и военнослужащих ВС РФ. Затем он создал вооруженное формирование и в его составе с мая 2022 года за деньги принимает участие в боевых действиях на стороне Украины, а также вербует в его ряды других наемников.

Как рассказали в надзорном органе, с августа 2024 года по январь 2025 года Хорава с огнестрельным оружием принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ в Курской области и запугивал мирных жителей региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы 45-летний наемник из Грузии Гоча Хорава заочно приговорен к 29 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в участии в роли наемника в вооруженном конфликте, вербовке других наемников, незаконном пересечении границы РФ, контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном обороте оружия и теракте. Хорава объявлен в розыск и заочно арестован.

Как сообщали РИА Новости в силовых структурах, Хорава организовал поставки наркотиков в украинские подразделения и батальон "Тбилиси".