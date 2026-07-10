На Малой Никитской улице отремонтировали асфальт

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Малой Никитской улице в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на Малой Никитской улице. На участке протяженностью 800 метров обновили более 7,5 тысяч квадратных метров покрытия", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что ранее ремонт там проводился в 2018 году.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.