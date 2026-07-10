Рейтинг@Mail.ru
Мосгортранс потребует привлечь к ответственности виновника ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 10.07.2026
Мосгортранс потребует привлечь к ответственности виновника ДТП с автобусом

Мосгортранс будет добиваться ответственности для виновника ДТП с автобусом

© РИА НовостиДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
ДТП с автобусом в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Нижегородской улице «Газель» столкнулась с автобусом, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
  • Мосгортранс будет добиваться привлечения к ответственности виновника ДТП — водителя грузового автомобиля — и требовать от него полного восстановления поврежденного автобуса.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгортранс будет добиваться привлечения к ответственности виновника ДТП на Нижегородской улице, в котором пострадали десять человек, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в пятницу в столичной Госавтоинспекции сообщили, что "Газель" столкнулась с автобусом на Нижегородской улице, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП нет.
ДТП с автобусом в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Очевидец рассказал, как помогали пассажирам автобуса после ДТП в Москве
Вчера, 10:49
"Мосгортранс будет добиваться привлечения к ответственности виновника ДТП — водителя грузового автомобиля. Будем требовать от него полного восстановления поврежденного автобуса", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат.
ДТП с автобусом в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Москве после ДТП с автобусом госпитализировали несколько человек
Вчера, 10:09
 
ПроисшествияМосгортрансМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала