Мосгортранс потребует привлечь к ответственности виновника ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ На Нижегородской улице «Газель» столкнулась с автобусом, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.

Мосгортранс будет добиваться привлечения к ответственности виновника ДТП — водителя грузового автомобиля — и требовать от него полного восстановления поврежденного автобуса.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгортранс будет добиваться привлечения к ответственности виновника ДТП на Нижегородской улице, в котором пострадали десять человек, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Ранее в пятницу в столичной Госавтоинспекции сообщили, что "Газель" столкнулась с автобусом на Нижегородской улице, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП нет.

Мосгортранс будет добиваться привлечения к ответственности виновника ДТП — водителя грузового автомобиля. Будем требовать от него полного восстановления поврежденного автобуса", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.