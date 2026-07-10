Рейтинг@Mail.ru
В Москве перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 10.07.2026
В Москве перекрыли канал незаконной миграции

В Москве задержали подозреваемого в сбыте фальшивых документов для мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве полицейские задержали иностранца, обвиняемого в изготовлении и реализации поддельных документов для легализации мигрантов.
  • Во время обыска по месту проживания подозреваемого обнаружены 50 комплектов документов с признаками подделки.
  • В кафе на юге столицы задержаны восемь иностранцев, нарушавших миграционное законодательство, а в отношении владельца кафе проводится проверка по факту незаконного привлечения иностранцев к работе.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали иностранца, обвиняемого в изготовлении и реализации поддельных документов для легализации мигрантов, стоимость услуг варьировалась от 1,5 до 7 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Москве перекрыли канал незаконной миграции. Подозреваемый - приезжий из ближнего зарубежья - задержан в момент передачи фиктивных документов заказчику.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Москве осудили 12 членов банды, легализовавших более 100 тысяч мигрантов
2 июля, 13:30
"По имеющимся данным, злоумышленник совместно с сообщниками в составе организованной группы за денежное вознаграждение изготавливал и реализовывал поддельные документы для легализации иностранцев. Стоимость их услуг варьировалась от 1,5 до 7 тысяч рублей", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк отметила, что в ходе обыска по месту проживания фигуранта обнаружены 50 комплектов документов с признаками подделки, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Кроме того, как добавила Волк, полицейские установили, что для сбыта фальшивых документов соучастники встречались в одном из кафе на юге столицы. Там задержаны восемь иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Также на четырех работников заведения и четверых посетителей составлен протокол об административном правонарушении. По факту незаконного привлечения иностранцев к работе в отношении владельца кафе проводится проверка.
«
"Следователем СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 322.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Медведев призвал бороться с незаконным пребыванием в России детей мигрантов
3 июля, 04:15
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала