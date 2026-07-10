В Москве перекрыли канал незаконной миграции

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали иностранца, обвиняемого в изготовлении и реализации поддельных документов для легализации мигрантов, стоимость услуг варьировалась от 1,5 до 7 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк отметила, что в ходе обыска по месту проживания фигуранта обнаружены 50 комплектов документов с признаками подделки, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Кроме того, как добавила Волк, полицейские установили, что для сбыта фальшивых документов соучастники встречались в одном из кафе на юге столицы. Там задержаны восемь иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Также на четырех работников заведения и четверых посетителей составлен протокол об административном правонарушении. По факту незаконного привлечения иностранцев к работе в отношении владельца кафе проводится проверка.