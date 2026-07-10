В Москве перекрыли канал незаконной миграции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве полицейские задержали иностранца, обвиняемого в изготовлении и реализации поддельных документов для легализации мигрантов.
- Во время обыска по месту проживания подозреваемого обнаружены 50 комплектов документов с признаками подделки.
- В кафе на юге столицы задержаны восемь иностранцев, нарушавших миграционное законодательство, а в отношении владельца кафе проводится проверка по факту незаконного привлечения иностранцев к работе.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали иностранца, обвиняемого в изготовлении и реализации поддельных документов для легализации мигрантов, стоимость услуг варьировалась от 1,5 до 7 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По имеющимся данным, злоумышленник совместно с сообщниками в составе организованной группы за денежное вознаграждение изготавливал и реализовывал поддельные документы для легализации иностранцев. Стоимость их услуг варьировалась от 1,5 до 7 тысяч рублей", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк отметила, что в ходе обыска по месту проживания фигуранта обнаружены 50 комплектов документов с признаками подделки, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Кроме того, как добавила Волк, полицейские установили, что для сбыта фальшивых документов соучастники встречались в одном из кафе на юге столицы. Там задержаны восемь иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Также на четырех работников заведения и четверых посетителей составлен протокол об административном правонарушении. По факту незаконного привлечения иностранцев к работе в отношении владельца кафе проводится проверка.
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"Следователем СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 322.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила официальный представитель МВД РФ.