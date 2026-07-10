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Синоптик рассказал, когда в Москву придут самые сильные дожди - РИА Новости, 10.07.2026
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11:04 10.07.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придут самые сильные дожди

Синоптик Голубев: самые интенсивные дожди придут в Москву в ночь на воскресенье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь с субботы на воскресенье в Москве прогнозируются наиболее интенсивные осадки, до 30 миллиметров за 12 часов.
  • В пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, но возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"В столичном регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье. Именно в этот период местами ожидаются очень сильные дожди, для Москвы это до 30 миллиметров осадков за 12 часов, а также местами возможны локальное подтопление низинных участков", - сказал он.
По словам Голубева, при этом в пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, однако не исключено шквалистое усиление ветра - до 15-20 метров в секунду.
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