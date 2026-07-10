Синоптик рассказал, когда в Москву придут самые сильные дожди

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам Голубева, при этом в пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, однако не исключено шквалистое усиление ветра - до 15-20 метров в секунду.