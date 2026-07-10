Синоптик рассказал, когда в Москву придут самые сильные дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь с субботы на воскресенье в Москве прогнозируются наиболее интенсивные осадки, до 30 миллиметров за 12 часов.
- В пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, но возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"В столичном регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье. Именно в этот период местами ожидаются очень сильные дожди, для Москвы это до 30 миллиметров осадков за 12 часов, а также местами возможны локальное подтопление низинных участков", - сказал он.
По словам Голубева, при этом в пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, однако не исключено шквалистое усиление ветра - до 15-20 метров в секунду.