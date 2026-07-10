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В Москве арестовали женщину за донаты ИГ* - РИА Новости, 10.07.2026
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07:58 10.07.2026
В Москве арестовали женщину за донаты ИГ*

В Москве арестовали женщину за перевод ИГ 15 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве арестовал 30-летнюю женщину за перевод 15 тысяч рублей "Исламскому государству" (ИГ)*.
  • Марии Давыдовой вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Москве арестовал 30-летнюю женщину за перевод 15 тысяч рублей "Исламскому государству" (ИГ)*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Марии Давыдовой возбуждено уголовное дело по факту финансирования ИГ*. По предварительным данным, она перевела боевикам порядка 15 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
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Женщине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости. Максимальное наказание по статье - пожизненное лишение свободы.
Росфинмониторинг в четверг внес Давыдову в перечень террористов и экстремистов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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