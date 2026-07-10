Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА на подлете к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре БПЛА были сбиты, они летели на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны уничтожила четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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