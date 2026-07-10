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Москвичей предупредили о грозе - РИА Новости, 10.07.2026
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07:23 10.07.2026
Москвичей предупредили о грозе

Москвичам пообещали грозу и до плюс 26 градусов в пятницу

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время сильного дождя в Москве
Прохожие во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятницу в Москве ожидаются дожди и гроза.
  • Температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов, по области — плюс 23–28 градусов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов, дожди и гроза ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу в Москве не исключены дожди, во второй половине дня могут формироваться очаги грозовой деятельности. Порывы ветра при грозе будут достигать 12-15 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
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"Атмосферное давление прогнозируется в пределах климатической нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба", - подчеркнула она.
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