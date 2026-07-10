Москвичей предупредили о грозе

Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время сильного дождя в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В пятницу в Москве ожидаются дожди и гроза.

Температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов, по области — плюс 23–28 градусов.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов, дожди и гроза ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В пятницу в Москве не исключены дожди, во второй половине дня могут формироваться очаги грозовой деятельности. Порывы ветра при грозе будут достигать 12-15 метров в секунду", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что температура воздуха в столице ожидается плюс 24 - плюс 26 градусов, по области - плюс 23 - плюс 28 градусов.