Мосгортранс поможет пострадавшим в ДТП с автобусом на Нижегородской улице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Нижегородской улице в Москве «Газель» столкнулась с автобусом, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
- Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП.
- Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом и грузовым автомобилем на Нижегородской улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что "Газель" столкнулась с автобусом на Нижегородской улице, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП нет.
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"Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в автобусе по вине водителя "Газели"… В результате ДТП погибших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Уточняется, что ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула.
"В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат", - подчеркивается в сообщении.