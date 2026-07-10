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Мосгортранс поможет пострадавшим в ДТП с автобусом на Нижегородской улице - РИА Новости, 10.07.2026
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09:49 10.07.2026 (обновлено: 10:14 10.07.2026)
Мосгортранс поможет пострадавшим в ДТП с автобусом на Нижегородской улице

Дептранс: всем пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве улице окажут помощь

© Мобильный репорт.ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026
ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Мобильный репорт.
ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Нижегородской улице в Москве «Газель» столкнулась с автобусом, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
  • Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП.
  • Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом и грузовым автомобилем на Нижегородской улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что "Газель" столкнулась с автобусом на Нижегородской улице, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП нет.
«
"Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в автобусе по вине водителя "Газели"… В результате ДТП погибших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Уточняется, что ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула.
"В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат", - подчеркивается в сообщении.
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