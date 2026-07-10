Мосгортранс поможет пострадавшим в ДТП с автобусом на Нижегородской улице

Краткий пересказ от РИА ИИ На Нижегородской улице в Москве «Газель» столкнулась с автобусом, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.

Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП.

Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом и грузовым автомобилем на Нижегородской улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что "Газель" столкнулась с автобусом на Нижегородской улице, пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП нет.

« "Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в автобусе по вине водителя "Газели"… В результате ДТП погибших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении департамента в Telegram -канале.

Уточняется, что ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула